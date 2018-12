Espectacle i victòries blaves a Pelayo

Sergio, Brisca i Lorja en la modalitat de raspall i De la Vega, Félix i Tomàs II en la d'escala i corda són des d'ahir els campions del prestigiós Trofeu Mixt Fundació José Luis López, que en la cloenda va complir totalment les expectatives pel bon nivell que es va presenciar en ambdues finals.

La partida del joc per terra es va resoldre primer i pel tanteig de 25-10. Tres jocs és una diferència considerable en el raspall, però Moltó, Canari i Gabi compliren millor que bé i oposaren resistència.

La final va ser 'dauera' i guerrera fins al 15-10 favorable a Sergio, Brisca i Lorja, que van guanyar la reballada i van triar començar amb el traure. El títol es va decantar en el parcial següent quan els blaus van trencar des del rest. Efectivament, després acabaren en aprofitar que novament pegaren primer.

Els ara ja campions es repartiren millor els mèrits, en atac i defensa. L'equip va ser un bloc, compacte, sense fisures i amb els tres pilotaris fent bé la seua tasca.

Sergio va jugar de manera intel·ligent, sobretot amb la treta, que quasi sempre va anar apegada a la muralla i buscant les esquerres rivals. Brisca, per la seua banda, va fer de braç executor tot i que també va parar nombroses rematades. I Lorja va cobrir a la perfecció la careta quan al rest mentre que en canviar de posició va agafar tota la responsabilitat de sumar en aprofitar les pilotes que queien per la seua parcel·la.

En la final d'escala i corda, Genovés II, Javi i Carlos cediren per un tanteig de 60-45. En esta partida el nivell entre els dos equips va estar encara més parell. La confrontació quasi se'n va anar a les dues hores de duració i sobretot va ser molt intensa. També agraïda de veure per les constants accions de qualitat. Amb 45-30 en contra, De la Vega, Félix i Tomàs II van aconseguir la resta dels jocs en una fenomenal remuntada en la qual cal destacar l'aportació de Tomàs II. Molts dels quinzes d'este tram final van ser seus.

Però el jugador de Xaló no va ser la figura de la partida. De fet no hi hagué protagonista destacat en esta ocasió. Tots brillaren per igual en un moment o altrede la partida i això va fer que el públic repartira les ovacions, que en van ser nombroses.