Massa diferència en el començament

Ahir va començar l'edició número dotze del Trofeu Mestres Ciutat de València – Gran Premi Caixa Popular al trinquet Pelayo de la capital. Una partida que començà un poc gelada, com l'oratge a la ciutat, la qual cosa va ser determinant en el desenllaç.

A una part de la corda van defensar la samarreta roja la dupla formada pel campió individual, Puchol II, que va comptar amb l'ajuda d'Héctor. A l'altra part de la canxa Genovés II, Raúl i Tomàs II van començar posant la directa i disparant el marcador fins al 15-35 a favor seu. Un avantatge que va fer molt de mal als contrincants, que no trobaven la manera de fer quinze a la considerada catedral de l'escala i corda.

L'escaleter de Vinalesa es va mostrar un poc erràtic durant estos moments de clar domini dels blaus. El següent joc sí que va ser prou més disputat i aplaudit pels presents que els anteriors, de fet, tres vegades hagueren de sumar val els integrants del trio per a aconseguir pujar-ne un joc més al marcador. I per fi, aplegà el moment de sumar per a la dupla que començà a carregar més fort i anotar amb eficàcia (25-40).

Tot i això, la solvència i seguretat dels blaus durant tota la partida va fer molt de mal a Puchol II i Héctor, a qui a més, la pilota tampoc els pintava. Qualsevol estrany que feia la vaqueta afavoria al trio, que sense pressa però sense pausa aplegaren a la victòria amb un tanteig final de 60-35. En els jocs finals, almenys, sí que es va veure més equilibri i intercanvis de qualitat.

Amb este resultat, Genovés II, Raúl i Tomàs II aspiren a convertir-se en els nous 'mestres' de la pilota d'este 2018. De ben segur que si tornen a mostrar el nivell de joc i la compenetració que van tindre ahir a Pelayo, posaran les coses molt complicades als seus rivals.



Següent jornada

La segona semifinal es jugarà demà al mateix trinquet Pelayo. En este cas hi haurà batalla entre parelles, les que componen Soro III i Félix així com Pere Roc II i Javi.

És preveu una partida dura i de pegar molt fort degut a les característiques dels pilotaris i de la contundència del seu joc. El títol es resoldrà el dissabte següent dia 22, també al trinquet de la capital.