Proclamada la nova junta directiva de la Federació

Una vegada complits tots els terminis que marca la llei el procés electoral per a la presidència de la Federació de Pilota Valenciana ha quedat definitivament tancat així com la nova junta directiva, ara composta per 8 dones i 7 homes.

José Daniel Sanjuán afronta ja la seua tercera legislatura, que seria l'última d'acord a la informació facilitada per la Federació. El procés electoral que va començar a l'estiu ha sigut plàcid per al mandatari doncs no ha tingut rival en la carrera cap a la presidència.

En la primera declaració oficial com a president ratificat, Sanjuán parla de consolidar «els nous projectes que hem encetat als últims anys», diu. Pel que fa al que ja existia des de fa temps, l'objectiu és «donar més suport als clubs i les escoles millorant els premis i la visibilització del nostre esport a tots els nivells, atraient encara més gent a les nostres bases», afegeix. A més a més, el president assenyala que es duran a terme noves iniciatives «gràcies a una junta més jove i vitalista, una nova generació que prendrà més protagonisme agarrats de la mà de l'experiència dels vicepresidents que repeteixen».



Dada històrica

En la nova junta directiva destaca en gran manera la presència de les dones, que per primera vegada en la història de la Federació són majoria en el repartiment de càrrecs, amb 8 directives i 7 directius: Sara Gil (secretària), Susana Serrano (raspall femení), Elvira López i Pilar Herráiz (modalitats internacionals), Mònica Moya (Àrea de la dona), Mamen Santarrufina (escoles de pilota), Myriam Vidal (Àrea d'Alacant), Ana Belén Giner (Àrea de València), Pedro López (Àrea de Castelló), Santi Navarro (escala i corda), Rafa Vidal (frontó), Jesús Fontestad (galotxa), Vicent Molines (joc a ratlles), Armando Mercé (raspall masculí) i Ricardo Sales (adjunt a la presidència).



Objectius

Mitjançant el gabinet de premsa de la Federació, alguns dels vicepresidents s'han manifestat respecte del que esperen aconseguir en els pròxims anys. Totes les parcel·les tenen la seua importància, però si es tracta de parlar de consolidació i de futur, el treball amb els més menuts resultarà fonamental. «Vull millorar la qualitat de les competicions dels Jocs Esportius i augmentar la presència del nostre esport a les escoles, que és el que ja vegem dia rere dia», comenta Mamen Santarrufina.

I per a important la irrupció de la dona, com a practicant de pilota i assistent als trinquets. Una de les pilotaris més reputades, Mònica Moya, assegura que la seua implicació en esta nova junta «és una altra manera d'aportar el meu esforç a la pilota a banda de jugadora i entrenadora de xiquets, impulsant noves idees que augmenten encara més la participació de la dona».

A més a més han tornat a l'ens federatiu persones que en el seu dia van demostrar la seua vàlua, com Jesús Fontestad, qui anuncia canvis. «He estat parlant amb molta gent de la galotxa i la majoria de persones pensen que cal adaptar-se als nous temps».

Canvis també és probable que hi haja en la gestió de l'escala i corda, d'acord a les declaracions de Santi Navarro: «Hem de saber projectar una millor imatge a les competicions perquè els clubs tinguen un major nivell i així ser un focus més important per a obtenir un retorn major en espònsors».