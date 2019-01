Les lligues Bankia, a punt per al va de bo

Quedava per saber per on transcorrerien les Lligues Bankia, que enguany han crescut de manera considerable pel que fa al nombre de partides. El va de bo es cantarà el divendres en la competició de raspall i el dissabte en la d'escala i corda, que ja tenen els calendaris definits.

La Lliga de raspall visitarà els trinquets habituals en l'oferta professional i altres que no ho són tant com els de Xàbia, Ontinyent i Sueca, a més del de Dénia, que anuncia a les primeres figures amb certa assiduïtat. Tots estos recintes albergaran una confrontació d'esta fase, bé en l'anada o en la tornada. El trinquet que més partides acollirà serà el de Bellreguard, amb 6, a Genovés i la Llosa de Ranes es jugaran 4, per les 3 de Xeraco, Piles, Guadassuar i Oliva.

En la competició d'escala i corda les partides estan més repartides, si bé és normal perquè l'àmbit d'esta modalitat és major en la geografia valenciana. En este cas es visitaran 15 localitats diferents, per les 11 de la Lliga de raspall.

Pelayo té assignades 6 partides i Guadassuar 4, mentre que a Pedreguer i Vila-real se'n jugaran 3. Amb dues confrontacions apareixen els trinquets de Massamagrell, Bellreguard i Benidorm, mentre que a la resta es jugarà 1. És el cas de Vilamarxant, Borriana, la Pobla de Vallbona, Benissa, Xàbia, Petrer, Dénia i Murla.

En acabar esta ronda, de 30 partides per modalitat, els quatre primers classificat accediran a les semifinals, que també seran a anada i tornada. Per a la final es manté la màgia de la confrontació única. Les dates i seus d'esta fase final encara estan per determinar.

Queda per tant desvetlat el format, el calendari i la nova puntuació, amb 2 punts per al vencedor i la possibilitat que el derrotat en sume 1, tot i que per a esta variant s'estan contemplant diverses possibilitats que es comunicaran abans que comencen els campionats.

El primer que es va fer públic va ser la configuració dels equips, que en principi agrada als protagonistes per considerar-los compensats.

En la Lliga Bankia de raspall els conjunts confeccionats són els següents: Barxeta: Moltó, Josep i Lorja; Xeraco: Pablo, Canari i Raúl; Oliva: Montaner, Brisca i Gabi; Villanueva de Castellón: Marrahí, Tonet IV i Néstor; Genovés: Sergio, Seve i Ricardet; Dénia: Ian, Sanchis i Miravalles.

En escala i corda, la configuració és: Benidorm: Pere Roc II, Santi i Monrabal II; València: Puchol II, Raúl i Bueno; Vila-real: Soro III, Jesús i Carlos; Pedreguer-Masymas: Francés, Pere i Tomás II; Almussafes: De la Vega, Félix i Nacho; Murla: Genovés II, Javi i Héctor.