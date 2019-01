Bona estrena de Moltó i bastant regular de Ian

La Lliga Bankia de raspall va començar ahir al trinquet de Genovés amb el gran atractiu de veure el cara a cara entre Moltó i Ian. Però la partida no va estar tan renyida com es podia esperar. I és que un equip va jugar a bon nivell, el de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja, mentre que el de Dénia de Ian, Sanchis i Miravalles va estar per davall de les seues possibilitats.

La confrontació es va resoldre pel tanteig de 25-10, amb la qual cosa solament van sumar punts Moltó i els seus companys, 2 concretament, que és la quantitat amb la qual es premia la victòria en esta edició. Els dos equips començaren manant clarament al dau. Primer el de Ian, que fer el joc net, i a continuació el de Moltó, que solament va permetre als rivals fer un quinze. La treta dels dos restos i les bones rematades dels de davant no donaven oportunitat d'entrar en joc als que ocupaven el rest.

Amb iguals a 5 es va trencar l'equilibri, en el marcador i en la batalla, que a partir d'ací va ser desigual. L'equip de Barxeta va continuar amb Moltó fent de líder, restant fort i segur al rest i disparant amb violència i col·lació des del dau. Davant, Josep guanyava en presència i aportació de quinzes mentre que Lorja deixava fer als seus companys per a entrar en joc en el moment adequat amb encert.

Enfront era diferent. A Ian no li eixia la pilota de les mans com en ell és habitual i Miravalles no entrava en joc. Solament Sanchis espentava de tant en tant, però sense que fóra suficient per a posar en perill la victòria roja, que es va produir a la mitja hora de partida.



Hui a Bellreguard

La competició es trasllada hui fins al trinquet de Bellreguard on l'equip de Villanueva de Castellón de Marrahí, Tonet IV i Néstor jugarà contra el de Genovés de Sergio, Seve i Ricardet.

El cartell és atractiu, amb dos restos de referència d'estils diferents que arriben acompanyats de joves disposats a menjar-se el món i que volen convertir-se en els millors en les seues posicions. Per trajectòria, edat i evolució, és un objectiu factible. Són trios amb molt de quinze i per tant podria ser una constant de carregar constantment.