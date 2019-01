Caixa Popular dóna suport al raspall femení

Al llarg del mes de gener i febrer arranca la temporada esportiva de les dones amb les primeres competicions importants d'aquest nou any, els Circuits de tecnificació de raspall sub-18 i sub-23. En aquestes competicions les millors esportistes dels clubs juguen en diferents equips amb companyes d'altres clubs, sent l'única competició oficial amb aquestes característiques. Aquesta temporada novament jugaran cinc parelles en cadascuna de les categories amb la presència de les millors jugadores, estaran presents 20 esportistes que intentaran guanyar aquest prestigiós títol.

Les competicions comencen aquesta vesprada en el trinquet Eusebio de Sueca i es jugaran sis jornades fins al diumenge 17 de febrer, dia que es disputaran les finals del sub-18 i sub-23. Les esportistes que han sigut preseleccionades pel tècnic de perfeccionament de raspall, José García, El Moro al costat dels entrenadors dels clubs que pertanyen: Borbotó que tindrà a cinc jugadores. Beniparrell i Bicorb, tres jugadores. Oliva i Alqueria d'Asnar, dos jugadores. Meliana, Tavernes Blanques, Moixent, El Verger i Rafelbunyol, una jugadora. Es jugaran un total de 24 partides en els trinquets de Sueca, la Llosa de Ranes i Alcàsser.

El dijous nit es van presentar els equips en el trinquet de Pelayo amb la presència de la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana, Ana Belén Giner, una de les jugadores pioneres del raspall femení i la jugadora amb més títols d'aquest àmbit al costat d'Ana Pons, responsable de Caixa Popular, col·laboradora d'aquestes competicions. Ambdues van animar als jugadores a continuar gaudint i millorant amb aquestes competicions ja que són les abanderaes d'una nova època on cada dia hi ha més xiques que s'inicien en la pilota valenciana i que volen millorar a nivell esportiu en els seus clubs i a les escoles de perfeccionament per a ser grans esportistes i un exemple per a les noves generacions de xiquetes que s'animen amb el raspall...Caixa Popular, és l'entitat bancària valenciana que col·labora amb la tecnificació femenina i un dels principals patrocinadors del esport autòcton que al costat de les administracions públiques fan possible que la pilota cresca cada dia des dels col·legis. També Fundació Trinidad Alfonso ha aconseguit dotar de millores a la base de la pilota valenciana que continuaran augmentant en els pròxims anys per seguir millorant.

A Sueca arranquen els Circuits femenins

La 1ª jornada dels IV Circuits femenins de raspall sub-18 i sub-23 es jugaran en el trinquet Eusebio de Sueca, a partir de les 17:30 h.Obrira la jornada les partides del sub-18. En la primera partida s'enfrontara Irene de Massamagrell i Miranda de Bicorb davant Nerea de Moixent i Cristina de Petrer, una partida on debutaran dos de les quatre jugadores que debuten aquest any.

En la segona partida s'enfrontara Natalia de Navarrés i Júlia de Beniparrell contra Marta de Tavernes Blanques i Adriana de València. En aquesta partida tindrem a una de les campiones de 2018 del sub-18, Júlia que aquesta temporada haurà de demostrar la seua qualitat en un nou equip i que tindran enfront un equip que pot estar entre els favorits. Marta de Tavernes Blanques torna a la competició després de quasi 6 mesos lesionada al costat d'Adriana de València, debutant, una parella que si s'acobla pot jugar a un gran nivell.

En aquesta primera jornada descansara l'equip d'Erika d'Alqueria d'Asnar i Aina de Meliana, que debutara amb 14 anys amb la campiona de 2018. A partir de les 19:00 h., començaran les partides del sub-23. Les dos campiones de 2018, Ana i Fanni s'enfronten en diferents equips Ana de Beniparrell i Mireia de Massamagrell jugaran davant Victòria de València i Fanni de Beniarbeig.