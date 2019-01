Més col.laboració per a la pilota

Soro, Javi, Canari i Marrahí estaran patrocinats per la casa d´apostes.

La pilota professional vol pujar a un altre nivell. Cerca estar a l'altura d'altres esports i competicions i per a aconseguir-ho la Fundació vol atraure major nombre d'empreses privades al seu nou projecte. Ahir mateix, Juegging, la casa d'apostes amb seu a València, va signar en el trinquet de Pelayo un conveni per a sumar-se com a col·laborador oficial de l'entitat.

«Com a empresa valenciana tenim la responsabilitat de revertir en la societat part del que esta ens dóna. I que millor que patrocinant un esport tan nostre», va declarar el president del Grupo Acrismatic, al qual pertany Jueggig, Jesús Álamo.

Esta unió dotarà a la pilota de nous serveis. Juegging serà el patrocinador principal del Trofeu Mestres, que tan sols es jugava en la modalitat d'escala i corda i ara també es disputarà en la de raspall; patrocinarà la nova APP i el rànquing professional que s'actualitzarà trimestralment en ella.

A més a més la casa d'apostes es convertirà en el patrocinador de quatre pilotaris, Soro III, Marrahí, Javi i Canari. «Donar suport a pilotaris tant d'escala i corda com de raspall fomentarà més unió entre les dues modalitats i això és bo per a la pilota», va apuntar Marrahí. «Esta col·laboració significa que la pilota s'està modernitzant i a poc a poc ens estem posant a l'altura d'altres esports», va assenyalar Soro III.

Des de Juegging asseguren que esta col·laboració «portarà moltes coses bones» per a l'esport valencià. La Fundació, representada ahir pel seu president, Josep Maria Soriano, va expressar el seu agraïment a l'entitat. «Esta unió dóna suport al nostre treball i al nostre compromís d'aconseguir que l'àmbit empresarial s'acoste a la pilota per a continuar pujant-la cap al més alt», va explicar Soriano.