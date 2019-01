Recolzant als nous alumnes de tecnificació

Per segon any consecutiu, la Federació de Pilota Valenciana i la Fundación Trinidad Alfonso han posat en escena l'acord que uneix les dues entitats per a recolzar la pilota mitjançant la promoció de l'esport base. L'acte de presentació de les noves equipacions dels més de 150 alumnes pertanyents al programa de tecnificació i al Cespiva va tindre lloc ahir divendres en el trinquet Pelayo.

Elena Tejedor, Directora de la Fundación Trinidad Alfonso, i José Daniel Sanjuán, President de la Federació de Pilota, van ser els representants de les dos entitats que han signat l'acord de col·laboració. Com a padrí de l'acte i dels joves esportistes, va exercir el jugador professional i cinc vegades campió de l'individual Francesc Soro, 'Soro III'. El de Massamagrell va recordar els seus temps con a alumne de tecnificació, i va donar bons consells a les futures generacions de la pilota valenciana

El suport de Fundación Trinidad Alfonso al nostre esport autòcton va encetar-se en 2017, quan el programa 'Pilota a l'Escola' va rebre un dels premis del programa 'Empren Esport', iniciativa impulsada per la pròpia Fundación. La col·laboració va mantindre's l'any passat. De cara a 2019, l'entitat que presideix Juan Roig ha renovat i ha ampliat el seu impuls a 'Pilota a l'Escola'. Gràcies a esta ajuda, es podrà millorar el lot de material que cada centre rep amb motiu de la visita al seu col·legi.

També es facilitaran als més menuts les samarretes per a les 9 trobades de cloenda preparades per a primària i una per a secundària, així com les noves equipacions de tot el personal col·laborador -tècnics i pinlotaris- amb el programa, i que també foren presentades en l'acte del divendres.

El segon conveni signat per les dos entitats valencianes anirà destinat, com dèiem, a l'àrea de tecnificació, un suport que la Fundación Trinidad Alfonso va començar a concedir l'any passat. A més de reforçar l'àmbit masculí, la renovació d'esta col·laboració permetrà la incorporació de 30 jugadores al programa de tecnificació (l'any passat foren 19). Totes elles tindran al seu abast els entrenaments en La Llosa de Ranes i el trinquet de la Universitat Politècnica de València. En paraules del president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, «la conjunció de sinèrgies de la Federació i la Fundació esta resultant tot un èxit. El nostre desig és continuar treballant amb els més joves, xics i xiques plens de futur». Per la seua banda, Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, va destacar que, per a la Fundación, «es una gran satisfacció compartir projectes amb la Federació de Pilota. El suport que concedim a l'esport en la Comunitat no podia oblidar el nostre esport autòcton. A més, en el propi ADN de la Fundació i del seu President, Juan Roig, està cuidar els nostres arrels. Tant de bo, estos i estes joves es converteixen en un futur no molt llunyà en grans referents per a la pilota valenciana».

Per últim, tant José Daniel Sanjuán com Elena Tejedor van coincidir en el seu desig de seguir unint les seues forces i continuar treballant per a convertir la Comunitat Valenciana en la Comunitat de l'Esport.