Raúl, primera baixa en la Lliga d'escala i corda

La Lliga Bankia d'escala i corda perd durant un temps, de moment indeterminat, a un dels participants que millor estaven rendint en el començament de la competició: Raúl.

El mitger de Godelleta es va colpejar el diumenge el muscle dret en intentar restar una pilota apegada a la careta quan el seu equip perdia a Benissa 55-40 i a dos contra el de Genovés II, Javi i Héctor. «Era impossible de tornar-la. No li hauria haver tirat, però en eixe moment no penses que et pots fer mal», assenyala el pilotari.

Ahir va ser sotmés a les primeres proves, unes plaques, que han determinat que pateix una luxació dels lligaments. Podria ser de grau 2 i en un principi s'estima que hauria d'estar al voltant de tres setmanes de baixa. El diagnòstic definitiu es coneixerà el divendres quan es tinguen els resultats de la ressonància que té programada el dijous.

El que és segur és que Raúl no jugarà la pròxima partida del seu equip, el pròxim dissabte al trinquet Pelayo. «És una llàstima perquè ara estava molt bé per a jugar. Ja feia temps que em trobava al nivell que vull estar i ara es trenca esta bona ratxa», diu Raúl. I tant que estava bé. De tres partides completades per la formació representativa de la ciutat de València, el mitger va ser fonamental en les victòries de les dues primeres per la capacitat que estava mostrant per a fer el quinze.

El seu substitut serà un dels mitgers reserva, Salva de Massamagrell, que en la Lliga 2 ja ha demostrat que és un recanvi de total garantia. El veterà pilotari va entrar per Tomàs II, que va ser baixa per unes molèsties, i va ser el millor de la vesprada. Amb Fageca va superar a Santi, Bueno i Álvaro per 60-50 en partida disputada al trinquet de Massamagrell.

En un principi semblava que la remodelació de l'equip de València es faria amb els components del mateix equip de la Lliga 2. És a dir, que Bueno passaria al mig i Álvaro pujaria d'una competició a l'altra.

L'organització, però, ha informat que este suposat solament és totalment aplicable amb els escaleters. El cas dels mitgers i punters és diferent perquè la majoria estan disputant les dues lligues. I per a garantir la competitivitat, pot ser que el més adequat siga que entre un reserva, com succeïx ara amb Salva.