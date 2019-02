Canari: "Em sent responsable"

A l'equip de Xeraco no li està anant gens bé la participació en la Lliga Bankia de raspall. De fet és l'únic conjunt de les dues competicions que encara no ha estrenat el seu caseller malgrat que compta entre les seues files amb un dels vigents campions, Canari, i amb dos dels finalistes de fa dues edicions, Pablo i Raúl.

L'equip ha merescut perdre les quatre partides que ha completat, però tampoc està fent-ho tan malament. Falta alguna cosa. Acoblar les línies un poc millor i que els tres pilotaris donen un punt més, perquè poden fer-ho. El capità, Canari, afegeix a més «una miqueta de sort. I fer un pas endavant, concretar en el moment decisiu en què se'ns escapen les partides», comenta.

Com a component de l'equip amb més trajectòria i per tant galons, Canari assegura sentir-se «un poc responsable. Per a bé i per a mal som un equip, però sé que puc jugar més del que ho estic fent i també intente fer saber a Pablo i Raúl que tenen mans per a jugar més. Ara bé, si em toca ser el principal culpable de la situació, ho accepte si això val per a descarregar de responsabilitat als meus companys», apunta.

Pel que fa a l'estat anímic de la formació, Canari és optimista per naturalesa i així ho demostra amb la seua argumentació. «D'ànims estem de categoria. N'hi ha coses pitjors en el món. Nosaltres estem jugant a pilota, que és el que ens agrada, i guanyant diners. Com podem dir que estem malament quan n'hi ha gent que no té feina? A més estem convençuts que podem revertir la situació», explica.

El de Xeraco creu amb fermesa que el seu serà un dels equips que passaran a la ronda final. «El que ens motiva és que tots estan punxant. N'hi ha molta igualtat i això ens dóna més forces per a intentar classificar-nos. Si estiguérem parlant de futbol, nosaltres seríem l'equip que té la posició del baló, però que no xuta a gol. Ens falta això, però encara queden moltes partides per davant. Tots volem ser primers, però acabar en quarta posició també val per a passar», diu.

També considera que amb la consecució dels primers punts es llevaran una llosa de damunt. «Al braç no li pesa la pressió de no haver guanyat cap partida, però al cap una miqueta sí. Ens hem preparat i tenim il·lusió, però les coses no estan eixint i això es dur. Sobretot quan la gent, amb bona voluntat i per a donar-te el seu suport, no para de dir-te que a veure quan comencem a guanyar. Jo fa uns dies que no m'acoste al trinquet a veure partides per a evitar eixos moments».

A veure partides no, però sí a entrenar. Ahir va ser al trinquet d'Ontinyent, on el diumenge jugaran contra Moltó, Josep i Lorja. «És un trinquet peculiar al qual no estem acostumats. Les hores que hem passat en ell ens vindran molt bé».

La jornada, última pel que fa a l'anada, començarà demà a Sueca on coincidiran els equips de Marrahí i Montaner. També demà, però a la nit i a Guadassuar, començarà la quinta jornada de la competició d'escala i corda.