L'equip de Marrahí ja fa por en la Lliga de raspall

Com a fluixa i discreta es podrien definir les dues primeres actuacions de l'equip de Villanueva de Castellón en la Lliga Bankia de raspall. A Marrahí, Tonet IV i Néstor els faltava quinze i capacitat per a llevar-li la pilota als punters quan estaven al rest. En la tercera partida, malgrat la derrota contra Moltó, Josep i Lorja, la millora va ser considerable. I des d'aleshores no han parat de progressar. Ara estan disparats, en un moment de joc sensacional, que queda refrendat amb l'escalada que han fet en la classificació on han passat de ser cuers a situar-se segons a solament un punt dels líders.

Ahir van passar per damunt del remodelat equip de Dénia, on Mario va ocupar el lloc del lesionat Ian per a acompanyar a Sanchis i Miravalles. En mitja hora, la confrontació disputada al trinquet de Guadassuar estava resolta per un contundent 25-0. Tal vegada va ser massa càstig per al trio de blau, que va començar amb moltes ganes i pegant tan fort com els després vencedors. Tampoc li va pintar la pilota en moments puntuals i la sort de la galeria del trinquet de Guadassuar, on en cauen moltes, els va ser totalment esquiva.

Però el ben cert és que, un per un, Mario, Sanchis i Miravalles estigueren prou per davall dels seus rivals. Prou perquè a Marrahí li va condir una barbaritat la treta, que si no acabava en quinze directe, generava una segona rematada clara dels de davant. I ací que apareixia Tonet IV per a disparar ben fort o Néstor per a trobar el forat. Al dau, la superioritat dels rojos va ser absoluta.

I al rest també llevant d'eixes ràfegues d'equilibri del començament. En este cas fent de l'aire el recurs més adequat, amb Tonet IV agafant moltíssim joc, però amb Marrahí descarregant-se per dalt unes quantes vegades en pilotades que van acabar sent quinzes de bella factura. La setena jornada es completarà el dissabte. A Bellreguard pot haver-hi canvi en el lideratge amb l'enfrontament de Moltó, Josep i Lorja contra Montaner, Brisca i Gabi. I a la Llosa de Ranes, penúltima bala per a Pablo, Canari i Raúl contra un equip molt complicat com el de Sergio, Seve i Ricardet. Pel que fa a la Lliga Bankia d'escala i corda, la jornada començarà el dissabte al trinquet de Petrer.