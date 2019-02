Soro III continua viu en la Lliga

La Lliga Bankia en la modalitat d'escala i corda va tancar ahir la setena jornada, que ha estat propicia per als equips que estaven més necessitats de punts. La classificació s'equilibra encara més, totes les formacions continuen tenint la continuïtat en la seua mà i, el que és millor per a la competició i per a l'espectador, queda demostrat que qualsevol pot guanyar a qualsevol.

De les dues partides que es van completar ahir, la més significativa a efectes de classificació va tindre lloc al trinquet de Massamagrell. L'equip de Vila-real de Soro III, Jesús i Carlos es jugava la vida davant del de Murla de Genovés II, Javi i Héctor. Perdre hauria suposat quedar massa despenjats en la taula. Però van guanyar, en iguals a 55, després de dues hores i dos minuts d'una sensacional batalla campal.

Els dos equips van jugar el que poden, o siga molt. En un primer moment dominaren en el marcador els blaus perquè Javi tenia més presència en atac que Jesús en el duel entre els màxims responsables en l'anotació. 20-30 i val tingueren els de Murla per a distanciar-se en tres jocs, però finalment anotaren els de Vila-real (25-30).

Va ser aleshores quan Jesús va fer un pas endavant. Ara era el mitger roig que espentava més fort i el seu equip s'escapava en l'electrònic en els tres parcials que podrien haver tingut els rivals (45-30). Tot això amb l'afegit de veure a Soro III generant exclamacions de sorpresa a l'escala per les pilotes que alçava, a Genovés II posant el públic dempeus i a les puntes sent objecte d'aplaudiments puntuals per les aparicions precises i a temps. I així fins a la conclusió, amb alguna errada totalment perdonable perquè després de tant de passar la pilota i tan fort, és normal que en algun moment fallen les forces.

Però a més de mantenir-se la qualitat va tornar l'emoció. Iguals a 45, esta vegada amb Genovés II de protagonista, per joc i caràcter. I en el que va quedar de magnífica partida, cada equip va sumar de manera alternativa al dau encara que hi hagué jocs de val per als dos costats. En este tram final Soro III va fer unes restades antològiques a no poques rematades blaves.

L'altra partida dominical es va completar a Dénia on la formació de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II va superar a la d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho pel mateix tanteig de 60-55.

Esta confrontació es va quedar a nou minuts de les dues hores i també va oferir un gran espectacle. Durant bona part van dominar els vencedors que arribaren al tram final amb 50-35 a favor seu pel punt de més que van tindre d'eficàcia per a passar-la i per a carregar.

Però esta poca diferència en les prestacions va canviar de lloc i hi hagué remuntada de De la Vega, Félix i Nacho, que amb iguals a 55 tingueren val-net i lo altre, que finalment no concretaren.

Amb estos dos resultats solament hi ha hagut un moviment en la taula, la pujada de Pere Roc II a la segona posició, però les distàncies en són ara més curtes.