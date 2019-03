Seriós correctiu de Vicent i Raúl a Vercher i Néstor

Sense opcions ja en la Lliga Bankia de raspall, Raúl està tenint més sort en la Lliga 2, on participa de mitger.

Sense opcions ja en la Lliga Bankia de raspall, Raúl està tenint més sort en la Lliga 2, on participa de mitger. FUNPIVAL

Al trinquet d'Oliva va començar ahir l'octava jornada de la Lliga 2 en la modalitat de raspall amb una partida que va trencar els pronòstics. Pot ser que no tant pel desenllaç, perquè els vencedors ja anaven avisant d'una evident millora en les seues prestacions, però sí pel resultat sabater de 25-0 amb el qual l'equip de Xeraco de Vicent i Raúl va superar al de Villanueva de Castellón de Vercher i Néstor.

La brega i l'equilibri es va donar en els dos primers jocs. Principalment en l'inicial, on els de Xeraco van patir per a fer bona la treta. Posteriorment, des del rest, també hagueren de bregar per a trencar des del rest.

A partir d'ací el domini dels vencedors va ser prou més evident. Raúl es va fer gran en la seua parcel·la per a respondre a les escomeses rivals i per a fer el quinze, amb força o precisió, segons requerira l'ocasió. I Vicent va facilitar que el seu company es lluira. Al dau generant bones rematades en les segones jugades i des del rest espentant quan la pilota arribava a les seues mans.

La següent partida es jugarà el divendres a Genovés on Mario i Miravalles es mesuraran a Salelles II i Gabi. I el dissabte a Bellreguard, Punxa i Lorja s'enfrontaran a Badenes i Ricardet.

La Lliga 2 d'escala i corda iniciarà l'octava jornada esta vesprada al trinquet de Guadassuar on l'equip de Murla de Giner i Hector s'enfrontarà al representatiu d'Almussafes amb José Salvador i Nacho.

Per situació en la taula, la formació de la Ribera és clarament favorita. No en va lidera la classificació mentre que la parella de la Marina ocupa l'última posició. Entre ambdues n'hi ha 6 punts de diferència.

Però la Lliga és la competició de la regularitat, dels alts i baixos i els moments puntuals de forma. I tenint en compte el més immediat, les tres darreres jornades, Giner i Héctor han aconseguit dues victòries i una sola derrota mentre José Salvador i Nacho han caigut en dos enfrontaments i n'han guanyat un.

Estes xifres no volen dir que José Salvador i Nacho estiguen en crisi de joc. La parella continua sent molt segura en defensa i poderosa en atac. Però sí que demostren la considerable pujada en el rendiment de Giner i Héctor, que en la segona volta de la fase regular estan jugant al nivell que s'esperava pogueren oferir des de l'inici del campionat. A hores d'ara, l'actualitat diu que pot ser una partida renyida i sense un pronòstic tan clar com el que deixa intuir la classificació.

La jornada continuarà el divendres a Vilamarxant on Fageca i Tomàs II s'enfrontaran a Marc i Carlos i acabarà el dissabte al trinquet Pelayo on Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet jugaran contra Ferrer, Bueno i Álvaro.