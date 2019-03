El moment de traure la calculadora

Queden dues jornades perquè les lligues professionals Bankia definisquen els quadres de semifinals. I amb 4 punts a l'abast de cada equip, solament n'hi ha un que arriba a esta recta final sense opcions d'aconseguir la classificació.

En la competició d'escala i corda es podria considerar que Puchol II, Raúl i Bueno estaran en la següent ronda. Matemàticament encara no és un fet, però per a ser eliminats s'haurien de donar unes quantes variants com no sumar cap punt més, que amb els altres resultats es produïsca un doble o triple empat a 12 punts, depenent de l'equip, i que el seu coeficient siga el pitjor. És més realista pensar que un lloc ja està adjudicat.

En l'altra cara de la moneda estan Soro III, Jesús i Carlos, que no solament necessiten guanyar-ho tot sinó que a més s'hauran de veure beneficiats amb les derrotes dels conjunts que es troben més a prop d'ells en la taula. És complicat, però no desgavellat i fins i tot es podria donar un quàdruple empat a 10 punts, situació que obligaria a traure la calculadora per a determinar el coeficient de jocs a favor i en contra.

A hores d'ara també es quedarien fora de la fase final Genovés II, Javi i Héctor. Les seues possibilitats en són unes quantes. Poden quedar-se fora guanyant les dues partides i també passar amb solament una victòria. Depén del que facen els equips que estan per dalt. Es tracta de les formacions encapçalades per De la Vega, Pere Roc II i Francés, que de moment no necessiten ajudes. Amb dos triomfs seran semifinalistes, segur. Amb menys, caldrà esperar.

En la Lliga Bankia de raspall la lluita pels quatre primers llocs s'ha reduït a cinc formacions una vegada que Pablo, Canari i Raúl es van quedar sense opcions matemàtiques.

En esta competició les variants són majors perquè la taula està molt més ajustada. Entre els quatre equips que l'encapçalen solament existeix una diferència d'1 punt.

Per als dos que igualen al capdavant de la classificació, Marrahí, Tonet IV i Néstor i Montaner, Brisca i Gabi, inclús dues derrotes podrien valdre. O no si les caramboles no són propícies. I per als dos següents, malgrat la diferència mínima, el risc és molt major. Es tracta dels conjunts liderats per Sergio i Moltó, qe a més s'enfrontaran demà a la nit a Guadassuar (23.00 hores).

Però per a risc el que tenen Ian, Sanchis i Miravalles, que en esta carrera van una victòria per davall. Evidentment tenen menys opcions, però amb tant equilibri es podria donar el cas que continuaren endavant guanyant solament una partida i sumant en l'altra.