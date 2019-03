Salva: "Mai havíem tingut una oportunitat com esta"

En una partida matinal que serà retransmesa en directe per la televisió no sol ser habitual que abans es dispute una prèvia. I és que els imprevistos podrien ocasionar algun problema i per tant resulta millor evitar-ho. El pròxim diumenge, però, la Fundació farà una excepció a Xeraco. A les 11.30 hores es jugarà la tornada de la semifinal de la Lliga Bankia de raspall que enfronta a Moltó, Josep i Lorja contra Marrahí, Tonet IV i Néstor. I una hora i mitja abans començarà la partida de raspall adaptat que mesurarà a Julio, Paco i Germán contra Pascual, Salva i Toni.

«L'objectiu principal de la Fundació és dignificar la pilota professional, però també promoure el nostre esport i fomentar la seua pràctica entre les dones i altres col·lectius com el de les persones amb discapacitat. I ho farem dins de les nostres possibilitats. Per això es jugarà a raspall adaptat el diumenge», explica Javier Nadal, secretari gerent de la Fundació.

La iniciativa ha estat acollida amb gratitud per les figures d'esta disciplina. «Mai havíem tingut l'oportunitat de jugar abans dels professionals i en una cita tan important com una semifinal de la Lliga. Serà especial perquè no estem habituats a jugar davant molta gent. És una cosa molt significativa que ens il·lusiona», comenta Salva Carrillo, més conegut al trinquet com a Salva de l'Alqueria.

Salva ja avisa que la partida «en tindrà poc d'exhibició perquè entre nosaltres hi ha molt de 'pique'. Però el més important és que es tracta d'una oportunitat de visibilitzar la nostra manera de jugar a pilota».

Al pilotari de l'Alqueria de la Comtessa li preocupa un poc no respondre a les expectatives. «És una cosa nova que pot estranyar a algú. El ritme és més lent perquè amb les cadires no pots desplaçar-te a la mateixa velocitat que anant a peu i el colp també és diferent perquè no és el mateix pegar-li a la pilota sense haver d'arrossegar més pes que el teu cos, mentre que nosaltres hem d'arrossegar el pes de la cadira. És prou complex fer-ho. Però jo crec que la gent valorarà el nostre esforç», comenta Salva.



L'anàlisi

A més de practicar pilota, Salva és un espectador habitual de les partides de professionals i molt conegut en l'àmbit del raspall, també entre els jugadors. Aprofitant el seu coneixement hem volgut que ens faça una anàlisi de la tornada de les semifinals. «Els equips de Moltó i Sergio són molt favorits pel resultat de 30-10 de l'anada, però jo no done per resoltes les semifinals. Els equips que ara van per darrere tenen molta entitat i estan capacitats per a guanyar», assenyala.

Li ho posem un poc més difícil. Demanen a Salva que simule ser el 'botillero' dels trios de Marrahí i Montaner, que són els que van per darrere. «En la partida de després de la nostra els diria que sobretot foren un equip. A Marrahí li atorgaria la responsabilitat de tirar dels seus companys pel seu caràcter, per l'experiència i pel seu nivell de joc».

Pel que fa a l'eliminatòria que es resoldrà el dissabte a Bellreguard, «la situació és prou semblant. També n'hi ha un líder clar, que és Brisca, i de la seua aportació i qualitat depén molt que puguen remuntar. A Brisca li donaria la batuta mentre que a Montaner i Gabi els diria que estigueren tranquils, que han demostrat que tenen mans per a jugar una Lliga i una semifinal. Que Montaner confie en la seua treta, que és una bala i fa molt de mal, i en la seua capacitat, perquè ha millorat molt i ara és molt més complet. I Gabi que tinga confiança per a acabar-les», explica.

En les semifinals d'escala i corda, amb els dos resultats de 60-50 de l'anada, «pot passar qualsevol cosa. La partida de Vilamarxant la veig més propícia a la remuntada. Pere Roc II, que és dels pilotaris que més em fan gaudir, ens ha acostumat a donar sorpreses i a Puchol II l'ha fet patir molt a eixe trinquet. Però el que més espere d'esta partida és espectacle, perquè són dos equips que juguen molt bé», conclou Salva.



Lligues 2

La Lliga 2 de raspall va tancar ahir la fase regular i ja ha definit en quin ordre passarà cada equip a les semifinals: Salelles II i Gabi primers, Vercher i Néstor segons, Punxa i Lorja tercers i Badenes i Ricardet quarts. En la Lliga 2 d'escala i corda la mateixa fase finalitza hui al trinquet de Guadassuar.