La lògica s'imposa i els de Sergio passen a la gran final

Era complicat, però no impossible. Per això l'equip d'Oliva aplegà a Bellreguard amb la màxima motivació per a capgirar la situació i fer front al contundent 30-10 amb què van caure derrotats davant Sergio, Seve i Ricardet (El Genovés) en l'anada de semifinals de la Lliga Bankia. La reballada va afavorir al conjunt de la Safor però els rivals van sumar primer des del rest. Per a ells era suficient sumar tres jocs, fet que els classificaria de manera matemàtica per a la gran final. Els sis jugadors eren conscients d'eixos números i la tensió es respirava a la canxa. Els d'Oliva van sumar els dos jocs següents (5-10), retardant el que semblava inevitable. Amb iguals a 10 es va veure el joc més disputat de l'encontre. Cinc vegades necessitaren els blaus tindre val per a tancar-lo. Poc després Sergio, Seve i Ricardet van fer realitat el seu pas a la final en posar el marcador 15-15. Finalment tancaren la partida amb un ajustat 30-25, sinònim de glòria per a ells.