Els tres trofeus mixtos s'uneixen en un sol

El Trofeu Mixt Savipecho va ser el precursor en el fet de reunir a les principals figures de les dues modalitats professionals i a les seues aficions en una mateixa sessió. Posteriorment adoptaren este mateix format el Trofeu Mixt Masymas i el Fundació José Luis López. Així les coses, al llarg de l'any es disputaven tres tornejos semblants, però de noms diferents.

En la present temporada solament hi haurà un esdeveniment que adopte la 'filosofia mixta'. Serà el nou Campionat Fundació, que com és el resultat de la suma dels tres coneguts, tindrà molta més durada i també rellevància.

En cada modalitat participaran quatre equips que representaran a les tres entitats que abans donaven nom a un trofeu mixt. Savipecho: Genovés II, Félix i Monrabal II en escala i corda i Ian, Brisca i Josep en raspall; Masymas: Puchol II, Pere i Jesús en una disciplina i Marrahí, Sanchis i Canari en l'altra; Fundació José Luis López: De la Vega, Santi i Raúl així com Sergio, Tonet IV i Lorja.

El quart conjunt de cada modalitat jugarà amb el nom de Baleària: en un estaran Pere Roc II, Javi i Carlos i en l'altre formaran Moltó, Seve i Ricardet.

La qualitat de les quatre formacions és inqüestionable, com demostra el fet que mitgers més que consolidats com Jesús, Raúl, Canari i Josep hauran de jugar en la punta. En la selecció també destaquen les absències i la més cridanera és la d'un peso súper pesat com Soro III.

La fase regular amb el format de lliga es desenvoluparà en sis jornades, tres d'anada i altres tantes de tornada que tindran lloc, per ordre cronològic, als trinquets del Genovés, la Llosa de Ranes, Oliva, Guadassuar, Pelayo, Castelló de la Plana, Castelló de Rugat, Dénia, Vilamarxant, Bellreguard, Pedreguer i Xeraco. La primera sessió està programada el dia 26 d'este mes i la darrera el 19 de maig. En acabar, els dos millors equips de cada modalitat accediran a les finals que es jugaran a Sueca.

La puntuació serà com en les passades lligues, amb 2 punts per als vencedors i 1 per als derrotats si arriben al joc 20 en raspall i al 30 en escala i corda. Sí que suposa una novetat que els pilotaris de pantaló curt jugaran a 30 i els de la faixa a 40, eixint tots des de zero.