Pelayo dóna l'oportunitat de redimir-se

El Campionat Fundació es trasllada hui fins a Pelayo per a encetar la tercera jornada i en primer lloc seran els pilotaris del raspall els que ocuparan les lloses del centenari trinquet. L'equip Savipecho, amb Ian, Brisca i Josep, s'enfrontarà al Fundació José Luis López de Sergio, Tonet IV i Lorja.

Els dos trios vénen de signar una dolenta actuació, de caure en partida sabatera de manera inexplicable doncs en la confrontació anterior, la del debut, sí que van ratllar a un nivell altíssim.

Ambdues formacions tenen hui l'ocasió de deixar en anècdota l'ocorregut fa solament uns dies, de mostrar la cara bona. A més, els 2 punts aconseguits deixaran als vencedors en una situació còmoda en la taula. Però per al conjunt derrotat serà una altra ensopegada que complicarà les aspiracions d'optar a jugar la final.

En el duel que es disputarà a continuació es jugarà amb els mateixos colors, però amb noms i modalitat diferent. Genovés II, Félix i Monrabal II representaran a Savipecho i De la Vega, Santi i Raúl a la fundació del mecenes de la pilota.

El fill del mite i els seus companys estan completant un molt bon campionat i hui poden arrabassar-li el lideratge a Puchol II, Pere i Jesús, que jugaran demà. L'equip està sent allò que s'esperava d'ell, un trio compensat amb molta qualitat darrere i davant i una pegada demolidora al mig.

Els que no estan responent a les expectatives són els seus rivals. Dues aparicions i altres tantes derrotes que deixen a De la Vega, Santi i Raúl com els únics que encara no han puntuat en les dues modalitats. Hui pot ser un bon dia per a remuntar el vol, sobretot per l'escenari. Pelayo és un trinquet molt propici per als tres. I gran, on els dos de davant, que no acaben d'acoblar-se, disposaran de més espais.