Jesús de Baronia es el campió d'escala i corda

El trinquet Salvador Sagols de Vila-real va ser escenari de la gran final del XI Campionat Individual de tecnificació sub-23 - "Trofeu Fundació Trinidad Alfonso". La final per la tercera plaça no es va jugar per una lesió el muscle de Rafa de Massalfassar, quedant tercer David d'Algimia, que millora la seua classificació de la temporada anterior, on va ser quart. En la gran final el jugador de Baronia, Jesús, completa una excel·lent actuació en la competició guanyant la gran final a Carlos de Massalfassar, per 60 a 55.

Els dos jugadors van mostrar un gran nivell i van alçar als espectadors dels seus seients durant alguns moments. Jesús, va mostrar la seua pegada per a tractar de guanyar la seua primera final mentre que Carlos intentava dominar amb el seu joc més tècnic. La partida va ser "dauera" fins al 45 iguals, quan semblava que la victòria podria caure del costat de Jesús, que guanya la reballà i va començar al dau, però Carlos, en aquest moment va demostrar la seua experiència per a trencar un joc i posar-se per davant primer, 45 a 50 i després 45 a 55, guanyant el seu joc des del dau. Quan tot semblava en contra del jove de Baronia, a partir d'aquest moment va ser quan l'esquerrà el seu gran estat forma i mentalitat per a guanyar els últims tres jocs de la partida i proclamar-se campió del sub-23 de tecnificació amb 19 anys. Carlos novament es va haver de conformar amb el subcampionat del sub-23.

El jove jugador de Massalfassar de 21 anys va tindre una "punxa" en el genoll, pero va completar una gran partida malgrat aquesta molèstia. Jesús podrà jugar la prèvia amb els millors professionals de la modalitat d'escala i corda, gràcies a aconseguir el títol sub-23. Cal destacar als primers jugadors del rànquing que s'han format o s'estan formant en el Cespiva-escoles de tecnificació baix la tutela dels seus tècnics. Jesús Saiz Herrera, campió de 2019 és el seté campió d'aquest títol on jugadors de la talla de Fageca CPV Meliana (2008-2009-2010), Puchol II CPV Vinalesa (2011), Monrabal CPV Vilamarxant (2012), Pablo CPV Borriol (2013), Marc CPV Montserrat (2014-2015-2016) i José Salvador CPV Quart de les Valls (2017 i 2018) també han guanyat en edicions anteriors.

Finalment, van lliurar els trofeus el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López i Carles Fontestad, alcalde de Massalfassar.