La fase regular acaba amb dues places lliures

El Campionat Fundació tancarà entre hui i demà la fase regular i acabarà de definir el cartell de les finals que es jugaran el pròxim divendres al trinquet de Sueca. En cada modalitat queda una plaça lliure en la partida que val el títol. La competició es trasllada hui fins a Pedreguer i serà en la primera partida de la sessió on es decidisca qui acompanyarà a Moltó, Seve i Ricardet en la final, que van aconseguir la classificació en la jornada anterior.

Els dos equips anunciats tenen opcions. Alguna més el que representa a la Fundació José Luis López amb Sergio, Tonet IV i Lorja, que tindria suficient amb arribar a 20, mentre que la formació Masymas de Marrahí, Sanchis i Canari ha de deixar als seus rivals per davall del quart joc.

La trajectòria recent també situa a Sergio i els seus companys com a favorits perquè acumulen tres victòries consecutives mentre que Marrahí porta altres tantes derrotes seguides. Encara així cal ser prudents en els pronòstics, més encara en un trinquet que no és dels més habituals del raspall on l'acoblament pot ser una basa important.

A continuació es jugarà a escala i corda, ara per a acomiadar de la competició a l'equip Fundació José Luis López amb De la Vega, Santi i Raúl, que no ha rendit com s'esperava d'ell encara que en esta recta final ha millorat prou les seues prestacions. Enfront estaran els ja finalistes Puchol II, Pere i Jesús, representants de Masymas, que continuen a gran nivell.



Matinal

La jornada conclourà durant el matí de demà al trinquet de Xeraco. En este cas també s'anuncia una partida decisiva i una altra que no té transcendència a efectes de classificació.

És per això que s'ha canviat l'ordre de les partides respecte de la programació original i primer es jugarà a raspall. Ara toca enfrontar als equips Baleària i Savipecho: Moltó, Seve i Ricardet contra Ian, Brisca i Josep; els líders i ja finalistes contra els cuers, que han arribat a esta jornada sense opcions pel coeficient de punts, però que estan en bon moment de joc.

I a continuació, en partida retransmesa en directe per la televisió autonòmica, Genovés II, Félix i Monrabal II es mesuraran a Pere Roc II, Javi i Carlos. Un dels dos trios es classificarà per a la final. El de Genovés II si arriba a 45 o el de Pere Roc II si ho impedeix.