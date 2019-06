Caminar, estudiar i a jugar pel títol

Demà s'alçarà, eixirà a caminar per a continuar amb l'activació, es posarà enfront dels llibres per a prosseguir amb la preparació per als seus estudis universitaris i després de dinar, cap al trinquet. La distància entre El Genovés i la localitat de Moltó, Barxeta, és de només uns sis quilòmetres. Una distància que este divendres recorrerà amb molta il·lusió per a debutar en l'edició d'enguany del Campionat Individual Bankia de raspall.

És coneguda l'estima del vigent campió pel mà a mà, així com ho són les hores de preparació que, amb molt de gust, fa el rest de la Costera. Tot eixe temps invertit ha donat els seus fruits, amb tres campionats i un subcampionat després de les quatre finals consecutives que el jove de vint-i-set anys ha disputat en els últims quatre anys.

Moltó va anar a entrenar amb Josep al trinquet a les tres de la vesprada del dimarts. «Volia veure com m'afectava la calor, si em cansava de pressa jugant. Vaig anar a entrenar en una pilota que pesava poc i em vaig posar una camiseta tèrmica. Em vaig posar en les condicions més adverses que podria trobar-me», comenta el pilotari. Les sensacions després d'eixa prova de foc van ser molt bones. «Em vaig trobar molt a gust i ja tinc moltes ganes de començar el campionat».

Tot i que la preparació la va començar fa temps, estos últims dies abans de debutar no són menys importants. Ahir va estar al gimnàs fent treball de potència amb gomes i hui començarà amb l'activació, però a uns horaris menys pesats, donat que ja són les hores prèvies a l'enfrontament.

La canxa on jugarà no és de les que més còmodes li resulten. «No em porta cap mal record de l'Individual. Totes les partides que he jugat d'esta competició allí les he guanyades. Simplement és per les dimensions reduïdes, que vas en por a la partida. Et passes molt de temps entrenant i preparant el campionat i si perds la reballada i comences al rest, el rival et fa patir molt per a poder aguantar la treta i que no et faça el quinze ràpid».

A la contra tindrà a Roberto. El jugador d'Alzira es va desfer de Montaner en la fase prèvia remuntant un 20-5. «És un mitger i sap acabar el quinze millor que jo que sóc rest, estan acostumats al joc ràpid davant, et mareja i busca coses. És cert que en la treta i el rebot pateixen més», explica Moltó.

Són molts els que consideren que el pilotari de Barxeta és un motor dièsel, que va calfant-se a mesura que va transcorrent la partida, però l'Individual és diferent. «Si ens fixem en partides anteriors, igual els dos primers quinzes m'ha costat més però després estic al màxim. Cada quinze pot costar-te una partida o una final si és el cas».

El tret d'eixida a la partida es donarà a les 18.30 hores després d'un enfrontament de juvenils. Moltó i Roberto es veuran les cares per a lluitar per un lloc en els quarts de final. El rival en eixa següent partida programada el dia 12 a Guadassuar serà Punxa, classificat després de deixar enrere a Miravalles.