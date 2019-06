Una partida per a la història

Hui és un dia molt gran per a la pilota. El més important de la temporada pel fet de disputar-se la final de l'Individual Bankia en la modalitat d'escala i corda. Això amb el permís de la final de raspall, que es completarà el diumenge de la setmana que ve i a la qual cal atorgar una rellevància semblant.

A més a més, a la importància que té l'esdeveniment cal afegir les seues circumstàncies. La d'enguany és una final per a la història perquè per primera vegada s'enfronten pel títol dos de les figures que han marcat una època. Dos mites als quals s'ha de concedir la condició de llegenda.

Els dos tenen un palmarés d'escàndol. En el de Soro III destaca especialment la trajectòria en el mà a mà, amb nou finals disputades amb la d'esta vesprada i de moment cinc títols. També ha guanyat totes les competicions oficials per equips i trofeus. En esta segona dada és on li supera Genovés II, que és un dels grans dominadors de la Lliga i la Copa, a més dels trofeus curts de més prestigi. L'Individual és l'assignatura pendent encara que tindre cinc finals a l'esquena, sis amb la de hui, és un mèrit a l'abast de molt pocs.

Però a la condició de llegenda no s'arriba solament pels títols. També pel que s'ha fet en el dia a dia, sense càmeres de testimoni i amb un nombre prou més reduït d'entesos a l'escala. Ha sigut en estes milers de partides disputades on Soro III i Genovés II s'han guanyat el prestigi. El de Massamagrell sent el pilotari que és capaç d'alçar allò que és impossible per als altres i apegant rivals a la paret amb unes rematades descomunalment potents. I ara, quan la maduresa obliga a suplir força per tècnica, amb jugades dibuixades.

O millor dit jugades esculpides, com va fer Miquel Àngel amb David o La Pietat. Perquè per a traços precisos sobre un llenç, els de Genovés II.

El fill del més gran va heretar la força de son pare i es va convertir en figura carregant. També gaudia d'una tècnica depurada, però ha sigut amb el pas dels anys i les operacions que li han llevat bona part de la pegada per dalt, quan ha elevat a la màxima expressió això de ficar la pilota exactament on vol. Art en estat pur.

La presència de Genovés II hui a Pelayo és un altre dels aspectes que converteix a la final nombre trenta-quatre en una de les més importants de la història. Feia deu anys que el pilotari no jugava pel títol i la seua classificació ha tocat la fibra de l'afició. Ha convertit la partida en una cita per a romàntics que haguera necessitat tres, cinc o deu 'Pelayos' per a satisfer la demanda d'entrades.

Ara falta que la partida siga bona i tot permet confiar que així serà. Els dos pilotaris han superat les eliminatòries prèvies jugant molt a pilota i contra rivals d' entitat. Entre altres, els finalistes de la passada edició, Puchol II i Pere Roc II.

Els diferents estils són un altre atractiu de la confrontació. La teoria diu que Soro III es farà ràpidament avant per a trobar la galeria d'aire, bé siga colpejant de volea o per davant. Genovés II és més probable que opte per amagar-la, per tancar la pilota a la paret o a la careta, encara que els rebots seran un altre recurs important.