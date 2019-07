Pendents de l'actualització del rànquing de pilotaris

Moltó continuarà sent el primer rest del raspall per la consecució del títol del mà a mà i del Campionat Fundació.

En la present temporada s'ha establert un rànquing que va més enllà de satisfer l'ego dels jugadors que l'encapçalen o de facilitar una dada curiosa a l'aficionat. Enguany, esta classificació servirà per a determinar qui participa en el Trofeu Mestres i, a més, els primers de cada taula tindran un premi econòmic.

El primer rànquing es va confeccionar quan es van tancar les lligues i és per això que en el més alt apareixen els pilotaris que les van guanyar i van arribar a les finals. I és que els assoliments en les competicions oficials és una de les variants que més puntua, encara que no l'única: els trinqueters també tenen dret a vot així com els jugadors. En este segon cas, els restos avaluen als mitgers i viceversa.

En la modalitat d'escala i corda i pel que fa a la posició del rest, Pere Roc II ocupa la primera posició amb 82 punts seguit per De la Vega, que suma dos punts menys. A continuació apareixen Francés (78 punts), Puchol II (76), Genovés II (69), Soro III (67), José Salvador (18), Marc (14), Fageca (11) i Pablo de Sella (10).

Els grans beneficiats de l'actualització haurien de ser Soro III i Genovés II pel fet d'haver arribat a la final del mà a mà. Genovés II, a més, va jugar la final del Campionat Fundació, que va perdre en iguals a 55 davant Puchol II.

En la posició de mitger el podi és per a Santi (77 punts), Félix (73) i Pere (65). Els sis restants són Javi (64), Bueno (62), Nacho (61), Monrabal II (60), Jesús (57), Raúl (56) i Tomàs II (56).

Pere podria ser el gran protagonista perquè va guanyar el Campionat Fundació i va arribar als quarts de final del mà a mà. Però amb la votació dels companys escaleters i dels trinqueters, la diferència pot continuar estant molt ajustada.

En la disciplina de raspall, la taula dels restos l'encapçala Moltó amb prou marge respecte del segon, que és Sergio. El de Barxeta acumula 79 punts i el del Genovés 67. Per darrere vénen Ian (55), Marrahí (53), Pablo (49), Montaner (48), Punxa (11), Vicent (11), Badenes (10) i Vercher (8).

Ací és segur que el campió individual incrementarà el seu avantatge perquè a més va guanyar el Campionat Fundació, on Sergio va quedar segon. Però al del Genovés li penalitzarà el fet de no haver disputat la competició del mà a mà. Marrahí hauria de ser altre dels beneficiats. I atenció a Iván que no apareix en la taula, però ha quedat quart en l'Individual.

Pel que fa a les figures que formen davant, Seve i Tonet IV igualen amb 67 punts mentre que Brisca és tercer amb 55. A continuació estan Josep (47), Sanchis (46), Ricardet (43), Canari (43), Lorja (39), Raúl (36) i Gabi (35).

Cap dels mitgers va arribar massa lluny en l'Individual i per tant serà el Campionat Fundació la competició que atorgue més punts. I novament van ser Seve i Tonet IV qui van quedar campió i finalista respectivament. Per als pilotaris que estan per darrere d'ells la valoració dels companys i dels responsables dels trinquets pot resultar fonamental per a escalar o perdre posicions.