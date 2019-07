Les seleccions es visten per a l'Europeu de Pilota

Les promeses més destacades de la Pilota Valenciana han lluït oficialment els nous equipaments que la selecció portarà al Campionat d'Europa per a categories sub-15, sub-17 i sub-19, previst a Moita, Portugal, del 22 al 26 de juliol. L'acte, organitzat per la Federació de Pilota Valenciana (FPV) i per la Fundación Trinidad Alfonso (FTA) s'ha celebrat en la seu d'esta última entitat, que presidix Juan Roig.

A banda d'Elena Tejedor, Directora de la FTA, i de José Daniel Sanjuán, President de la FPV, a la presentació de les samarretes que la selecció valenciana lluirà al Campionat d'Europa de Portugal, va estar Josep Miquel Moya, Director General de l'Esport de la Generalitat Valenciana. Tampoc van voler perdre's l'esdeveniment el pilotari Genovés II (que va exercir de 'padrí' dels xics i xiques que conformen les seleccions sub 15, sub 17 i sub 19), els dos responsables tècnics del combinat valencià – Vicent Molines i Ana Belén Giner-, així com les vicepresidentes de l'àrea internacional de la FPV: Pilar Herráiz i Elvira López.

Genovés II va mostrar-se entusiasmat amb totes les joves promeses, a les que va donar alguns consells, i va destacar l'ajuda que la Fundación Trinidad Alfonso està concedint a la base del nostre esport autòcton. També va contar la seua experiència com a capità de la selecció absoluta en nombrosos events internacionals. Des de principis de 2018, la col.laboració entre l'ens federatiu i la FTA està sent molt efectiva. De fet, molts dels 24 joves que van a competir a Portugal (15 xics i 9 xiques) formen part de Programa de Tecnificació de Pilota Valenciana que desenrotlla la Federació i impulsa la Fundación Trinidad Alfonso. També cal destacar l'increment de la presència femenina respecte d'anteriors Campionats d'Europa per a estes categories d'edat.

Durant l'acte, Elena Tejedor, Directora de la Fundación Trinidad Alfonso, va mostrar la seua satisfacció per la incorporació de la llegenda "Comunitat de l'Esport" a les equipacions de la selecció valenciana al Campionat d'Europa de Portugal. «Des de 2018, des de la Fundació, i amb la Generalitat Valenciana com a companya de viatge, estem impulsant la marca 'Comunitat de l'Esport', una iniciativa que recull el desig del nostre President que la Comunitat Valenciana esdevinga en un nucli esportiu de referència a nivell nacional. Volem que, en el nostre territori, l'esport siga un element bàsic; no només com a hàbit saludable; també, com a font de riquesa. I el fet que la pilota valenciana s'afegisca a esta iniciativa ens genera molta satisfacció» va assenyalar Elena Tejedor.

Per al president de la FPV, «es un orgull formar part i contribuir a fer realitat la 'Comunitat de l'Esport', la iniciativa de la Generalitat i la FTA, amb la particularitat que som la Pilota Valenciana, i ens sentim encara molt més identificats amb este objectiu. Esperem que els nous equipaments acompanyen els èxits de les joves promeses i continuar durant molts anys junt a la Fundación. El treball conjunt és fonamental per a assegurar el futur».

El Director General de l'Esport va afegir que «esta és la demostració de l'interés creixent per la pilota, que està ben viva. A este extraordinari creixement no és aliena la incorporació de la Fundació Trinidad Alfonso, a qui hem d'agrair que entengueren que la pilota no podia estar fora dels diferents projectes esportius amb què compten. La seua aposta per la tecnificació com a complement dels programes de la Federació i de la Generalitat, ha suposat l'espenta definitiva que necessitàvem».