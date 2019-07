Genovés II guanya també a Xest

L'activitat del diumenge es va desplaçar fins al Frontón Barón de Cheste per a disputar una partida amb quatre grans de la modalitat de les tres parets. De roig van vestir Genovés II i Adrián de Museros per a enfrontar-se a Puchol II i Raúl.

Una bonica partida amb molt bon ambient on la victòria de la parella roja per 41-35 és reflex de la igualtat que va imperar durant tot l'encontre. Els espectadors van disfrutar de quinzes llargs i molta lluita per part dels pilotaris que es preparen ja per a participar en el Trofeu Diputació de València de frontó. La jornada inaugural tornarà a reunir a Genovés II i Puchol II el pròxim diumenge a la localitat de Tuéjar. El primer formarà equip amb Raúl i el segon completarà amb Adrián de Quart.

I canviant de modalitat, hui agafa el protagonisme el raspall. A més ho fa a un escenari poc habitual durant l'any però molt típic del període estival, el carrer. Serà a Barxeta on posen a rodar la pilota tres veïns del poble i un convidat especial. El campió de l'Individual, Moltó, unirà les seues forces amb les d'un expilotari professional, Alberto. A la contra tindran a un altre local, Pablo, que comptarà amb Ian de Senyera, establert ara a la localitat de la Costera.

Amb el gran cartell presentat per a l'ocasió i la gran afició que hi ha a la pilota en este municipi, no serà d'estranyar que l'ambient per a veure el duel siga immillorable.