Tot comença al frontó de Tuéjar

El frontó municipal de Tuéjar acollirà hui, a les 12 hores, la jornada inaugural del XIV Trofeu Diputació de València de la modalitat de les tres parets. Un torneig singular que aglutina a pilotaris de la nòmina professional i als millors especialistes d'esta bonica variant de la pilota valenciana.

La competició transcorrerà durant el mes d'agost i definirà als nous campions el dia 7 de setembre al frontó José Ventura d'Almussafes, un recinte que ja s'ha convertit en una de les seus habituals per a les grans finals.

El tret d'eixida del Trofeu Diputació està a càrrec dels equips encapçalats per Puchol II, que busca amb esta edició aconseguir el seu cinqué títol, i per Fageca. Cal afegir, però, que el pilotari de València és el substitut de Genovés II. El jugador de la Costera ha causat baixa per a la partida d'este diumenge com a conseqüència d'una lesió a la zona púbica.

Puchol II formarà parella amb Adrián de Quart, un jugador experimentat amb moltes hores de frontó a les seues poderoses mans. La passada edició ja van jugar junts i coneixen a la perfecció les virtuts i els punts febles del company, fet que els ajudarà a complementar-se de la millor manera possible.

A la contra, Fageca i Raúl. Altres dos mestres que saben com dirigir la pilota de tec i buscar els efectes desitjats per a fer mals als contrincants.

Una vegada finalitze la partida al frontó de Tuéjar, l'activitat del Diputació es pausarà fins al pròxim divendres 9 d'agost (18:30 hores), quan es reprendrà a Museros.