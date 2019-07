Repartiment de punts en l'inici a Tuéjar

Ahir es va botar foc a la metxa que va donar el tret d'eixida al XIV Trofeu Diputació de València de frontó. Va ser a la localitat de Tuéjar, on es van citar la parella formada per Puchol II i Adrián de Quart i la de Fageca (substitut de Genovés II) i Raúl. La victòria 41-37, va ser per als segons, que ja sumen dos punts a la taula classificatòria.

El duel es va tenyir ràpidament de color blau gràcies a l'eficàcia de Raúl cada vegada que havia de posar en marxa el joc amb la pilota de tec que caracteritza a la modalitat de les tres parets.

Una treta potent que als rivals els costava de tornar o en cas d'aconseguir-ho, deixaven la pilota massa còmoda perquè Fageca o Raúl pogueren rematar el punt.

Fins a quinze tants es van escapar estos últims pilotaris a l'electrònic. Però ni Puchol II ni el seu company de batalles van deixar que eixa contundent superioritat al marcador els minvara la motivació per a lluitar per la victòria.

I així, amb un gran espectacle, es va arribar a la igualada a 37. A partir d'eixe moment, qualsevol cosa podia passar al recinte de la comarca dels Serrans. Finalment, la victòria va ser blava, el que va fer sumar dos punts als vencedors. Però els derrotats també aconseguiren puntuar, ja que la normativa atorga un punt en arribar als 32 tants.

La competició descansa fins al dia 9 (18.30 hores). Eixe divendres s'obriran les portes del frontó de Museros per a acollir la partida entre Genovés II i Raúl i la parella formada pel vigent campió, De la Vega, i el pilotari local Adrián.