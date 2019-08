De la Vega, compte enrere per a la defensa del títol

Lluís De la Vega, 20 anys. Va marcant ja al calendari els dies que queden per a debutar al XIV Trofeu Diputació de València de frontó. Serà la pròxima setmana quan comence la batalla per a revalidar el títol que va aconseguir l'any passat junt amb Carlos de Massalfassar. Enguany canvia de company i jugarà amb Adrián de Museros, «un mestre del frontó que ho té tot. Jugar amb ell és un plaer perquè puc aprendre molt. Compta amb moltes finals a l'esquena i té moltes taules al frontó. Crec que podem ser una gran parella», assegura De la Vega.

El seu debut a Museros serà contra Genovés II, si la seua recuperació li permet tornar a temps a l'activitat, i Raúl. «És un equip clàssic. Raúl, ho fa extremadament bé i té molta pegada i José ja sabem qui és. Tot i que passen els anys, sempre està ahí». El rest d'Almussafes es mostra satisfet. Està fent els deures i continua passant de curs en les competicions i trofeus als quals és cridat a files. Igual que a la Universitat de València, on ha superat el tercer curs de psicologia i ja es prepara per a començar l'últim any d'estudis, on haurà de compaginar les classes i les pràctiques amb els entrenaments i les partides.

Però quan les coses es fan a gust, eixe sacrifici paga la pena. A més, si fa la vista enrere, «fa un any no estava jugant tants trofeus i per a mi és un orgull participar en tots els tornejos on estan les grans figures. Estic molt content i il·lusionat».

Està de moda, Lluís? Somriu i contesta. «No ho sé, m'ho solen dir, però d'això ja fa temps, així que no crec que siga ja una moda», bromeja. El que té clar és que «de moment van les coses bé i he de seguir treballant». Fa mesos que ho fa baix les ordres d'Ismael Vidal 'Fageca', perquè les modes són passatgeres, però el treball ben fet no, i per regla general, sempre té molt bones recompenses. Tant és així que enguany torna a ser titular en la Copa Caixa Popular - Trofeu Diputació de València i formarà equip amb Jesús. La joventut del rest campió de la Lliga Bankia el fa jugar amb altres pilotaris que el superen en edat, un fet que valora positivament. «M'agrada perquè em donen molta tranquil·litat. Són competicions molt exigents i amb només 20 anys encara em pose nerviós. Ells sempre estan ahí i et porten pel bon camí». Tornarà a representar a la seua localitat, Almussafes. «Des que estic jugant en professionals, pense que els he representat en la major part de campionats. És genial que el teu poble aposte per tu i portar el seu nom per cada trinquet és un orgull», expressa De la Vega. A la Copa encara tardarà a disputar la primera partida, que l'enfrontarà a Soro III i Raúl el dia 4 de setembre, al Nou Trinquet de Guadassuar. Però la que no haurà d'esperar tant serà la semifinal del I Trofeu La Pobla de Vallbona, programada per al pròxim dilluns. Amb Javi i Álvaro mesurarà forces amb Francés, Salva i Monrabal II. Des que va guanyar la Lliga per equips ha notat un abans i un després. «Això es veu en el nivell que t'exigeixen en les partides, però també tens una experiència i es nota en la forma i nivell de joc.

El que està clar és que amb la joventut que atresora, el camí que ha recorregut i tot el que queda per davant, De la Vega continuarà donant molta guerra als trinquets, als carrers, als frontons i a tots els llocs on es jugue a pilota.