Final de carregar molt fort al trinquet de Borriol

Hui toca tancar un altre dels tornejos estiuencs, el Trofeu Diputació de Castelló, el de més renom de la província de la Plana que a més ja es pot considerar un clàssic perquè en són onze les edicions completades. El trinquet de Borriol acollirà la final que enfrontarà a Soro III i Nacho contra Marc i Félix.

D'acord a les característiques de les parelles, la disputa pel títol hauria de ser una constant de carregar molt i fort. I Si la partida transcorre d'una manera semblant a les eliminatòries prèvies, els intercanvis seran nombrosos abans de tancar el quinze i més que considerable la pallissa que es pegaran els pilotaris.

Marc i Félix es van guanyar el dret de jugar pel títol en superar en la primera semifinal a Puchol II i Pere. La partida, disputada al trinquet de Borriana, es va decidir en iguals a 55. Marc i Félix van començar a fer la guerra per separat. L'acoblament entre els dos no era l'adequat i Puchol II i Pere van aprofitar per a distanciar-se prou en el marcador. Però una vegada aconseguiren funcionar com a equip, el canvi va ser radical. Tant, que aconseguiren remuntar un 55-35 en contra.

Amb esta final, Félix es confirma com el mitger que està tenint un estiu més productiu. I per extensió tota la temporada, perquè també va guanyar la Lliga professional, a més d'altres tornejos menors.

Per a Marc, el títol seria un reconeixement al enoreme esforç i el treball que està fent per a recuperar el lloc entre els millors escaleters de la modalitat, que va perdre a causa de les lesions. El bon rendiment que està oferint en el torneig també li vindrà bé per a arribar amb confiança a la pròxima edició de la Copa.

Per la seua banda, Soro III i Nacho van guanyar en la segona semifinal a José Salvador i Javi en partida disputada al trinquet de Vila-real que es va resoldre pel tanteig de 60-45.

Esta eliminatòria va suposar la tornada als trinquets del campió individual després d'un mes inactiu per una lesió. En l'actuació del de Massamagrell es va notar la falta de rodatge, però encara així va ser molt bona. Esta vesprada, amb més dies i partides acumulades, s'espera que ja estiga al nivell que l'ha dut a fer-se amb la faixa roja durant tot un any.

I si Soro III necessita en algun moment baixar de revolucions per a agafar aire, ahí estarà Nacho per a tindre més presència en el joc i cobrir al campió del mà a mà, com va fer en la semifinal.

El de Nacho és un cas semblant al de Marc encara que amb circumstàncies diferents. El de Beniparrell també està escalant posicions entre els mitgers i este trofeu és una magnífica oportunitat de continuar sumant mèrits. A més en una zona propícia per a ell perquè els trinquets castellonencs se li donen especialment bé.