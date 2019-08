Un trofeu amb varietat de cartells

Aprofitem el queda de l'estiu per a continuar acostant la pilota valenciana a tots els racons de la Comunitat. A partir del dilluns, la localitat de Sueca tornarà a estar en el punt de mira gràcies a l'inici del Trofeu Festes de Sueca que enguany celebra la setena edició.

El torneig segueix el format més habitual de la temporada estival, dues semifinals i la partida que proclama als campions. Per a esta ocasió s'han programat tres jornades completes amb varietat als cartells perquè tots puguen disfrutar de diferents variants de l'esport autòcton valencià.

El tret d'eixida es donarà el dilluns 26, a partir de les 17.00 hores. La primera partida programada estarà a càrrec dels que fa uns anys van fer disfrutar al màxim als espectadors. Els expilotaris Adrián i Tino es tornaran a vestir de blanc per a enfrontar-se a altra parella de jugadors de la seua època, Pedro i Muedra.

Una vegada finalitzat este prometedor enfrontament, serà el torn de donar la benvinguda al trinquet de la Ribera Baixa a les figures del moment. A una banda de la corda estarà situada la dupla de Genovés II i Jesús. Estos dos experimentats pilotaris hauran d'acoblar-se a la perfecció sobre les lloses per a fer front a la tècnica del jove Francés de Petrer i a la potència del seu mitger, Pere.

La segona semifinal esperarà fins al següent divendres, el dia 30, i estarà precedida per una partida prèvia de juvenils que començarà a les 17.00 hores. En la batalla estel·lar entraran en joc altres dues parelles de primer nivell. El campió Individual Soro III formarà amb el mitger de Xaló, Tomàs II, per a protagonitzar l'enfrontament contra Salva Palau i Javi. De nou, un duel que combinarà tècnica i potència a parts iguals i on els quatre pilotaris hauran de donar el màxim si volen que aparega el seu nom en el cartell de la gran final del VII Trofeu Festes de Sueca.

Eixa partida que decidirà als campions també estarà dins d'un cartell diferent. I és que des de fa uns mesos, el trinquet gestionat per Adrián de Riola inclou partides de raspall a la seua agenda, tot i ser un recinte on la modalitat d'escala i corda és la reina. L'acceptació de l'altra modalitat professional i la bona resposta del públic ha sigut el motiu principal pel qual el raspall també tindrà el seu espai el dia de la gran final.

Serà el dia 6 de setembre quan es pose el punt final a la setena edició del trofeu. Les dues parelles supervivents de la semifinal hauran de tornar a preparar totes les seues armes per a aconseguir un nou títol al seu palmarés.

Abans, això sí, els companys de raspall posaran en moviment la pilota. Serà a les 17.00 hores quan l'energia de Vicent i Tonet IV, haurà de mesurar-se contra la de dos pilotaris d'Oliva, Salelles II i Brisca. Tots quatre estan passant per un gran moment de forma i tindran a Sueca l'oportunitat de continuar enamorant amb el seu joc a tot el públic.