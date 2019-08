Huit mans busquen el títol

La final d'un campionat sempre suposa un motiu de celebració per als grans protagonistes i com no, per als espectadors que acudiran a presenciar-la. I així es va vendre ahir a Dénia la final del VI Trofeu Diputació d'Alacant, com un autèntic dia de festa.

El trinquet El Rovellet d'esta localitat de la Marina Alta va ser l'escenari de la presentació de la partida que decidirà als campions de l'edició d'enguany. Serà demà dissabte (18.30 hores) quan es dispute l'enfrontament entre Genovés II i Santi i la parella formada per Pere Roc II i Héctor.

A l'acte de presentació, el vicepresident del Club de Pilota Dénia, Vicent Crespo, va prendre el paper d'amfitrió. Abans de donar pas a la resta de convidats i als jugadors presents, va voler destacar el treball del club per a aconseguir que la final es celebre al seu recinte.

No es va passar per alt el gran nivell del cartell que ha quedat configurat per a la vesprada de demà. «Comptem amb quatre pilotaris de primer nivell que segur faran una grandíssima final en un trinquet molt jugador», va manifestar el trinqueter Daniel Ribera.

«Tenim els ingredients ideals per a veure un dia de pilota especial», afirmà Héctor de Laguar. "No cal dir res de Genovés II, és un manual i jugarà per a Santi. Si no li busquem els punts febles, ens traurà del trinquet. Hem de fer el nostre joc», va comentar sobre els rivals.

Precisament Santi va explicar el factor canxa. «Serà una partida dura i més en este trinquet que és molt exigent. El físic serà molt important, ja que és un trinquet de jugar i passar-la molt».

Un recinte que, de ben segur, serà testimoni d'un gran espectacle. «Estem molt contents per poder jugar la final en Dénia perquè esta instal·lació és de les millors que hi ha en la Comunitat», va concloure Pere Roc II.

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Dénia, Raúl García, també va agrair al club la seua activitat constant, així com a la Diputació d'Alacant «per escollir-nos com a seu per a la gran final».

Va ser Óscar Mengual, representant de l'entitat provincial, qui va tancar l'acte destacant que «és una fita molt important per a Dénia que la final es jugue ací. Serà un gran èxit de públic, de joc i sobretot de pilota, que és el que ens interessa promoure».