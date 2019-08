Remuntada, victòria i trofeu

No es va equivocar ningú durant la presentació en augurar una partida d'infart en un dia de festa. El trinquet El Rovellet de Dénia va acollir ahir la final del Trofeu Diputació d'Alacant, amb victòria de Pere Roc II i Héctor contra Genovés II i Santi per un ajustat 60-55.

La parella encapçalada per Genovés II va començar anotant amb eficàcia, mentre que els adversaris anaren canviant de marxa i dosificant les forces a mesura que anava transcorrent la partida. La tècnica del jugador de la Costera va permetre al seu equip avançar-se dos jocs a l'electrònic. José Cabanes insistia a buscar la careta, fent molt de mal des del dau.

Els espectadors a l'escala oloraven el risc de les pilotes de vaqueta que, en no poques ocasions, donaren uns quants esglais. Però ja se sap, el públic és part del joc i de l'espectacle. A més, qui no arrisca, no guanya.

Si no, que els ho diguen a Pere Roc II i Héctor, que tot i veure que tenien davant un autèntic mur que enderrocar i un marcador en contra de 45-25, no s'ho pensaren dues vegades i van traure les autèntiques armes de guerra.

Fins a quatre jocs seguits van anotar la parella de jugadors alacantins, rebent una gran ovació en produir-se la igualada a 45. El públic va saber aplaudir els quinzes dels uns i dels altres. Especial reconeixement va rebre Héctor de Laguar, que va anar de menys a més per a acabar oferint pilotades espectaculars, amb força i col·locades on tocava.

Darrere va comptar amb un gran Pere Roc II. És ben conegut per tots que l'esquerrà de Benidorm és d'eixos pilotaris que no contemplen la paraula 'impossible' al seu vocabulari. No es va cansar en cap moment d'animar al seu company, de donar-li el mèrit que li corresponia cada vegada que el de Laguar tancava un quinze admirable. I això va ser fonamental per al tram final de la partida.

El desgast físic havia fet acte de presència al trinquet de la Marina Alta, però tot i això, encara tenien forces reservades per a disputar els últims jocs de l'encontre.

Després de la igualada a 45, els dos jocs següents van ser per als rojos. El segon es va tancar amb dues desafortunades ferides per part de l'equip blau. Però si havien sigut capaços de remuntar un inici de partida complicat, per què no confiar en les seues possibilitats fins al final?

Cap de les dues formacions havia dit l'última paraula fins al moment. De fet, Genovés II i Santi tornaren a insistir, sense donar-se per vençuts, tot i veure la magnífica evolució dels rivals.

Però no van poder aprofitar la primera pilota de partida i això els va fer molt de mal. Eixe 55-50 es va convertir en iguals a 55 i tot per decidir. Màxima igualtat i màxim reconeixement per part dels assistents. Iguals a dos, i a l'espera de què els xicotets detalls decidiren la partida. Pere Roc II i Héctor aconseguiren el que semblava més complicat.



Detalls als finalistes

Els quatre finalistes de la sisena edició van rebre un detall de mans del Coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Sebastià Giner; Juan Bautista Roselló com a representant de la Diputació d'Alacant; del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Dénia, Raúl García, i del vicepresident del Club de Pilota Dénia, Vicent Crespo.