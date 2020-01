Guadassuar recupera la partida ajornada per Glòria

El trio de Marrahí, equip representatiu de Villanueva de Castellón, no ha iniciat bé la Lliga de raspall, ja que encara no coneix el triomf a la competició.

La XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València tindrà una partida inesperada. A partir de les 17.00 hores, els equips de Barxeta, amb Moltó, Raúl i Ibiza, i Villanueva de Castellón, amb Marrahí, Roberto i Gabi, jugaran al Nou Trinquet de Guadassuar en un duel corresponent a la jornada 2. Això es deu al fet que esta partida va ser ajornada per seguretat a causa de les condicions meteorològiques provocades per la borrasca Glòria la setmana passada a la Comunitat Valenciana.

L'enfrontament entre els trios de Moltó i Marrahi aplega en un moment clau per als dos equips, ja que ambdós van perdre a la darrera jornada i necessiten els punts per a recuperar bones sensacions i la il—lusió per aplegar lluny al campionat.

El que més urgències té és Villanueva de Castellón. Els de la Ribera Alta són el cuer de la classificació lliguera de raspall sense cap punt al seu caseller. De les dues partides jugades pels castellonencs no han guanyat cap. Especialment dolorosa va ser la derrota a la tercera jornada davant el líder, Alzira. Amb un contundent 0-30, el trio de Marrahí es va veure superat per Pablo, Seve i Lorja al trinquet de Llosa de Ranes. L'estat d'ànim del conjunt riberenc va anar a menys al llarg de la partida i va jugar per davall de les seues possibilitats.

Per la seua banda, Barxeta també va caure, davant Oliva. El 15-30 final al trinquet de Xeraco va fer que el trio de Moltó no puntuara i això fa que es mantinga amb dues unitats a la taula classificatòria. Els de la Costera acumulen una victòria i una derrota a la competició per a marxar a la quarta posició.



No tancaren els jocs

Pel que respecta a l'enfrontament davant Vercher, Sanchis i Javi López, Barxeta no va poder aprofitar diversos val al seu abast i Oliva va pegar-li la volta per endur-se els jocs. Així mateix, els de la Safor no van desaprofitar els val a favor seu i van dominar el joc una vegada es ficaren per davant amb el 15-20. No obstant això, Moltó va demostrar que des de la treta pot fer mal al rival, Ibiza va tancar quinzes a l'inici i Raúl no va estar encertat, encara que cal recordar que era la seua segona partida lliguera al mig.

Al calendari original, Barxeta i Villanueva de Castellón s'haurien d'haver-hi enfrontat el passat 19 de gener però la Fundació va decidir ajornar el duel corresponent a la segona jornada a causa del mal oratge eixos dies al territori valencià.



El Genovés i Vila-real

El divendres segueixen les lligues professionals a les dues modalitats. A raspall, el trinquet d'El Genovés viurà el duel entre el conjunt local i Oliva, mentre que a escala i corda serà al Salvador Sagols de Vila-real amb Dénia contra Pedreguer.