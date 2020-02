Definides les semifinals de tecnificació femenina

L'equip de Judith, Marina i Africa va ser l'últim en clasificar-se per a les semifinals del circuit sub-18 de Raspall de tecnificació femenina.

En l'última i decisiva partida es varen imposar per 25-15, el dissabte a Alcasser, davant del trio de Ninfa, Marta i Lluna. Va ser una partida molt igualada i amb molta intensitat, on es va veure que els dos equips volien clasificar-se, decidint-se al final per xicotets detalls.

A l'altra partida de la fase de grups jugada el dissabte, s'enfrontaven els dos equips primers classificats, que buscaven la victòria per a quedar primeres en la classificació i tindre els avantatges que això suposa. Finalment, el trio de Andrea, Sandra i Angela va guanyar per 25-15 a la parella de Laura i Miranda.

Aquesta va ser una partida vibrant, on els equips no donaven cap quinze per perdut i on vàrem viure intercanvis llargs, cosa que va fer que el públic assistent gaudira de la partida.

Les semifinals tindran lloc el pròxim dissabte 15 de febrer al trinquet d'Alcàsser i enfrontaran al trio format per Andrea, Sandra i Angela contra Judith, Marina i Africa. Mentre que en la segona semifinal Aina i Cristina s'amidaran a Laura i Miranda.