El recital de Roberto no evita la victòria de Punxa

La Lliga Bankia de raspall va encetar ahir al trinquet de Guadassuar la sisena jornada de la fase regular amb una gran partida en la qual van sumar els dos equips. El representatiu del Genovés de Punxa, Tonet IV i Néstor va aconseguir dos punts per la victòria i el de Villanueva de Castellón de Marrahí, Roberto i Gabi un per arribar a 25.

El començament va ser prou clar per al trio del Genovés, que va guanyar la reballada i va triar anar al dau. La treta de Punxa i les rematades posteriors de Néstor van decantar el joc inicial. El següent novament va ser per als blaus, en este cas amb Tonet IV com a gran artífex per la contundència dels seus colps entre el 6 i el 8. I en el tercer, Punxa tornava a matar amb el traure, esta vegada amb tres quinzes directes. El quart va ser de Néstor, molt encertat ahir en la definició, en aprofitar la segona jugada que va propiciar el seu rest.

A l'escala es murmurava un ràpid desenllaç. Sobretot perquè semblava que el trio de roig havia caigut en el desànim. Tornaven els fantasmes del passat, els del mal començament de la Lliga que havien desaparegut en les tres darreres partides, on l'equip havia reviscolat sent, precisament, un equip.

Però es van animar els representants de Villanueva de Castellón. Primer Roberto i amb ell Gabi. Les línies capdavanteres pegaven, avançaven metres i finalment tancaven els quinzes, per a posar el marcador en 15-5.

A continuació es va completar un joc espectacular. Amb tres vegades val per a Punxa, que finalment va sumar al dau, i dues per a Marrahí. S'estava jugant de poder a poder, encara que el trio del Genovés va donar un colp d'autoritat en frenar la reacció dels rivals (20-5).



El recital

Frenar momentàniament, perquè Roberto es tirar a l'esquena al seu equip. Per les mans que va traure el pilotari d'Alzira bé val pagar una entrada. Restant i carregant, evitant al totpoderós Tonet IV i fent patir a Punxa. Marrahí i Gabi se'n van pujar al carro, cadascun aprofitant les seues virtuts. El marcador havia canviat a iguals a 20 i la gent estava encantada per la brega.

I bona lluita hi hagué en els tres parcials següents, que van caure al dau, amb la qual cosa van guanyar Punxa, Tonet IV i Néstor.

Punxa i Marrahí van fer una competició, un duel a veure qui treia millor i qui allargava més la pilota jugant d'aire, bot de braç i inclús de rebut. I al mig era continu l'intercanvi de colps, forts i ajustats. A Néstor i Gabi els corresponia estar a l'aguait, atents per a parar les escomeses dels rivals o donar el colp de gràcia si l'ocasió era propícia. En este punt d'equilibri, la balança es va decantar un poc més del costat del trio del Genovés.