El Genovés ja és equip de semifinals

La XXXVII Lliga Bankia de raspall ja té altre equip a les semifinals, El Genovés. Punxa, Tonet IV i Néstor van certificar ahir al trinquet de Xeraco el seu passe a la següent ronda amb una jornada d'antelació. La victòria dels blaus davant Oliva –Vercher, Sanchis i Javi López– per 10-30 converteix als de La Costera en el segon conjunt en accedir a la ronda eliminatòria després d'Alzira, líder de la classificació. Ara, El Genovés acumula 13 punts, pels 12 del de La Safor. El trio de Vercher es jugarà continuar a la competició el pròxim diumenge contra Villanueva de Castellón –Marrahí, Roberto i Gabi–, equip que amb 10 punts, aspira a pujar al quart lloc que ocupa Xeraco –Ian, Canari i Ricardet– amb 11 unitats.

El Genovés va eixir per totes des de l'inic i quan va paréixer que el conjunt oliver despertava, el trio de Punxa va materialitzar 14 quinzes consecutius per afrontar la resta de la partida amb menys pressió. Amb 5 iguals i jugant des del rest, Vercher, Sanchis i Javi López van disposar d'un val-net per trencar el dau i avançar-se al marcador però els blaus van voltejar-lo.

Una treta de Punxa va començar a trontollar als rojos i altra els va acabar afonant en tancar el joc. L'ímpetu genovesí als primers i segons colps, en jugades ràpides, van resultar claus per ficar el 5-10. Eren els primers cinc quinzes dels catorze seguits per aplegar al 5-20.

Néstor i Tonet IV jugaren de forma molt ofensiva. El punter va liderar l'anotació del seu equip al primer i segon joc, i Tonet IV anava creixent a la partida. Vercher amb quatre tretes va igualar a 5.

Javi López i Sanchis van començar a aparéixer per ficar el val-net del 5-5. No obstant això, els blaus van respondre guanyant eixe joc i els dos següents amb val-net.

La pressió del Genovés al capdavant va ser efectiva i amb 5-20, Javi López va trencar la mala ratxa de quinzes rojos. La treta de Vercher va permetre altre joc blau però, tot i l'esforç d'Oliva, ahir era el dia del Genovés, ja que jugaren amb la mirada fixada a les semifinals.