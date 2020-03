La inactivitat passa factura a la pilota professional

No hi ha res més important que la salut i la pèrdua de vides humanes està sent el problema més greu de la pandèmia causada pel coronavirus o Covid-19. Però, a més a més, el cessament de la gran majoria de l'activitat també està suposant un important perjudici econòmic.

ERTO és l'acrònim de la solució momentània que cada dia més empreses estan aplicant a conseqüència de la falta d'ingressos que provoca el fet de no poder desenvolupar la seua tasca. I l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació no serà una excepció en la pilota professional, segons informa l'entitat que la gestiona, la Fundació per la pilota valenciana de la Comunitat Valenciana.

La Fundació no és una empresa com a tal perquè no hi ha ànim de lucre sinó la comesa de dignificar a la figura del pilotari, però les obligacions fiscals existeixen com a qualsevol societat, bé siga les que hi cotitzen a l'IBEX 35 o les pimes, que són el gran motor de l'economia.

Amb els trinquets tancats i les competicions ajornades 'sine die', fonts de la Fundació informen que l'entitat no té múscul econòmic per a afrontar el pagament de les nòmines dels seus treballadors -la gran majoria pilotaris, però també aquells que s'ocupen de la gestió- i per tant s'ha vist obligada a tramitar l'ERTO a tota la plantilla durant un termini de temps indefinit, que probablement serà fins que la normalitat arribe a tots els sectors i la pilota puga tornar als trinquets.

Des de la mateixa Fundació apunten que es troben orgullosos per la comprensió que hi ha hagut entre els pilotaris i la resta de treballadors per tan complicada i tal vegada impopular mesura. «Han entés que era l'única opció per les circumstàncies tan excepcionals en les quals ens trobem», expliquen.

Així mateix, en moments de dificultat com l'actual és quan es comprova la importància de l'existència d'un ens que mire pel benestar d'un col·lectiu que tradicionalment ha anat per lliure i sense la seguretat de disposar d'una nòmina, malgrat que ara estiga reduïda per l'ERTO. «L'any passat eren vint-i-dos pilotaris en nòmina i enguany vint-i-quatre. Tant de bo pogueren ser més i continuarem treballant per a aconseguir-ho i perquè les seues condicions siguen cada vegada millors», assenyalen.

I cal no oblidar-se dels jugadors que en la present temporada no ha tingut la sort de disposar d'una fitxa, d'aquells que ingressen per partida jugada o que en la Fundació tenen contractes temporals mentre juguen les competicions oficials i trofeus. Per a ells, la inactivitat està sent un problema més greu.