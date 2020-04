Una 'pretemporada' abans de jugar

La pilota, com la resta dels esports i de la societat, continua atenta a l'evolució de la lluita contra el coronavirus per a planificar la tornada a la normalitat. Abans de competir, però, caldrà atorgar als pilotaris un temps per a recuperar el to. Per primera vegada, la pilota tindria una pretemporada.

Des de l'entitat que gestiona l'activitat del món professional, la Fundació per la pilota, es considera fonamental el fet de concedir als jugadors «un període de readaptació, que és imprescindible i fonamental per a evitar lesions en la represa de la competició. Este període anirà definit en funció de les pautes que marquen les autoritats sanitàries», expliquen des de la institució.

Durant els temps de confinament, els jugadors estan entrenant dins de les seues possibilitats i es preveu que físicament no estaran molt minvats. Però la pilota és un esport amb accions molt explosives i preocupa el moment de tornar a entrar en contacte amb la pilota de vaqueta, que és una autèntica pedra, encara que de pell.

La gran qüestió és quan arribarà el moment de poder preparar-se dins d'un trinquet. «Això ho diran les autoritats. Nosaltres estem treballant des de diferents possibilitats, però sempre tenint molt clar que la prioritat són les persones i que no ficarem en risc a ningú», assenyalen des de la Fundació.

Segons l'evolució de la crisi sanitària i amb les notícies que es generen cada dia, la Fundació veu molt improbable començar a entrenar fins que acabe abril. I és que de moment hi ha confinament fins al dia 12, que tal vegada s'haurà de perllongar.

De moment, l'única cosa que sembla clara és que el moment de tocar pilota arribaria en la primera fase posterior al confinament. «La percepció que tenim és que, en teoria, primer ha de vindre el moment de restablir progressivament l'activitat, però evitant la massificació de gent. Seria aleshores quan els pilotaris podrien entrar en el trinquet. Quan podrien tornar a treballar, com moltes altres persones».

Després, una vegada restablida la normalitat, arribaria la tan esperada reobertura de portes. «Fins aleshores, els pilotaris estarien entrenant a porta tancada. Però estes valoracions les fem sabent que d'un dia per a l'altre poden variar».

La prioritat després de la tornada serà completar les lligues professionals. En la de la modalitat de raspall hi ha estimació d'acabar-la en al voltant de tres setmanes. En esta competició queda una jornada, les semifinals i la final. En la Lliga de la disciplina d'escala i corda, on queden cinc jornades més la fase final, el termini seria major.