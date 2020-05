Brisca rep l'alta mèdica

A finals d'any van saltar les alarmes pels problemes físics d'un dels principals referents del raspall professional, Brisca, que es va veure obligat a parar de jugar per a finalment passar per la taula d'operacions el passat 28 de gener. Poc després va començar la recuperació de la intervenció en el muscle dret, que ja ha finalitzat. L'alta mèdica li ha arribat un mes abans del que estava previst. "He sigut molt constant i li he pegat fort al treball", diu el jugador.

La lesió ja és història i les molèsties han desaparegut. Ara cal recuperar la forma. "Necessite rodar molt al trinquet perquè estic sense jugar una partida des de finals de novembre. De moment no és possible per la crisi del coronavirus i per tant estic donant una càrrega molt alta als entrenaments, aeròbica i anaeròbica. Estic en una mena de pretemporada per a tindre una bona base de potència, resistència i explosivitat. Així, quan puguem entrenar en el trinquet, em podré centrar més en la part tècnica", comenta el pilotari d'Oliva.

De moment, la desescalada no permet ni a Brisca ni a ningú exercitar-se en un trinquet. Però la interrupció de l'activitat sí que ha estat un avantatge per al pilotari. "Encara que quede malament dir-ho per tot el patiment que està suposant esta situació, la veritat és que el confinament m'ha anat molt bé per a la meua lesió en concret. Els altres pilotaris han deixat de jugar i el seu nivell, inevitablement, al principi no serà el mateix que abans. Això em permetrà tindre un poc més de temps per a posar-me a punt i poder estar a un nivell més pròxim al dels meus companys una vegada es puga tornar a jugar", explica.

Un nivell pròxim, diu, que en el moment de trencar-se era el propi per a optar a ser el número u en la posició de mitger. "Estic molt motivat, com feia temps que no em passava, i quan estic amb estes ganes ho note en tots els aspectes. No pense en el fet de ser el número u, el dos o el tres sinó en tindre bones sensacions en el braç i en general així com en jugar i en gaudir jugant. L'altre ja arribarà", conclou el pilotari.