Ian i Brisca imposen el seu domini a la Copa

No poden amb Ian i Brisca. L'equip d'Oliva va sumar ahir dos punts més al seu caseller de la VII Copa de raspall Diputació de València - Caixa Popular després de véncer a Ximo i Seve, conjunt representatiu d'Ontinyent, per 25-15. Els de la Safor van aconseguir una victòria treballada que en principi van encarar en favor seu però l'ímpetu de Seve va fer gaudir a l'escala de Castelló de Rugat en una partida disputada i amb colps que van rebre les lloances de l'afició que se'n va anar satisfeta a casa.

?Amb 15-5, Ian i Brisca van disposar d'un val-net per trencar per segona vegada el dau als blaus. L'ambició de Brisca els havia portat fins ací. El mitger oliver va recuperant la forma després de la lesió al muscle que el va tindre apartat dels trinquets més de vuit mesos. No obstant el marcador, Seve no havia dit la seua última paraula. El de Castelló va traure la seua ràbia enfocada en capgirar l'electrònic, després de topetar-se una vegada darrere l'altra amb la defensa de Brisca. Una de les quatre tretes de Ximo van tancar el joc en favor dels blaus.

?Amb eixa dinàmica, Ximo i Seve igualaren a 15 al següent joc i després van disposar d'un val-net al dau per avançar-se però Oliva no ho va ficar fàcil. Els de la Safor van capgirar el marcador i van encarrilar el triomf a la quarta oportunitat amb val. Amb estos dos punts, Ian i Brisca continuen líders del grup B amb sis unitats. Per la seua banda, Ontinyent puja al segon lloc en acumular quatre punts.

?Pel que respecta al grup A, es completarà la tercera jornada de la VII Copa de raspall Diputació de València - Caixa Popular. El trinquet del Genovés acollirà, a les 18.30 hores, un dels duels més especials en la modalitat de la raspada. Vercher i Roberto, parella representativa de Sueca, es batran a Badenes i Tonet IV, combinat del Genovés, per desvelar quin dels dos equips suma la seua primera derrota. Ambdós conjunts sumen quatre punts però el coeficient de tantejos fica per davant a la formació local només per un joc.

?Per altre costat, el trinquet de Vilamarxant serà la seu d'un duel de la XIII Copa d'escala i corda Diputació de València - Caixa Popular amb la necessitat de puntuar (18.30 hores). Genovés II i Nacho, de l'equip de Murla, tanquen el grup B sense cap unitat al seu caseller, mentre que Almussafes marxa tercer amb dos punts, després que Benidorm –Pere Roc II i Pere– el superara el passat dimarts. El combinat de la Ribera Baixa formaran amb Pablo de Sella –substitut del lesionat De la Vega– i Santi.

La Copa 2 Comunitat de l'Esport - Caixa Popular d'escala i corda va viure ahir altra jornada a Pelayo englobada en la festa de 'Benvinguda al nou curs de la Universitat de València'. Diego d'Onda i Gimeno van aconseguir el triomf per 60-45 enfront de Mario i Monrabal II. Tanmateix, Salva Palau i Salva van guanyar a la segona partida per 60-40 a Julio Palau i Pere.