Genovés II i Nacho, triomf per a somiar

Genovés II i Nacho no van permetre ahir que Giner i Félix certificaren la seua classificació per a les semifinals de la XIII Copa d'escala i corda Diputació de València - Caixa Popular. El trinquet municipal 'Nel' de Murla va ser testimoni de com la parella local va sumar els dos punts en guanyar per 60-55 al combinat de Dénia.

Amb estos punts, Murla es manté a la tercera plaça del grup B amb set unitats, les mateixes que el segon classificat, Benidorm, amb Pere Roc II i Pere. Al capdavant marxen Giner i Félix amb nou unitats.

La partida va ser dauera d'inic però després es va tancar al rest. Dénia va fer un parcial de 10 quinzes seguits per col·locar el 50-55, però Genovés II va capgirar el lluminós.



Última jornada

Marc i Tomàs II obriran la sisena i última jornada de la Copa d'escala i corda amb el seu passe a semifinals en joc. L'equip de Montserrat es batrà al de Pedreguer-MasyMas, amb José Salvador i Javi, hui al trinquet Miguel Canya I de la Pobla de Vallbona a les 18.30 hores. Els de la Ribera Alta poden certificar la seua classificació si guanyen o si cauen derrotats però superen la barrera dels 50 tantejos.

Tanmateix, Iván i Ibiza van sumar altre triomf a la Copa 2 Comunitat de l'Esport - Caixa Popular.

La parella va superar a Pablo i Nestor per 25-0 al trinquet d'Ontinyent. Abans de la partida es van celebrar un taller i es va fer la presentació dels xiquets i xiquetes de l'escola.