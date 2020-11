Es tanca el curs de Pilota a l'Escola 2019-2020

Acaba el curs 2019-2020 en el programa Pilota a l'Escola de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i que organitza des de sempre la Federació de Pilota Valenciana, en este cas, la edició ja número 14, mostra ésta de la extraordinària consolidació del projecte dins de les activitat anuals federatives. Enguany ha estat una edició més que especial degut a les circunstàmcies que tots coneguem.

S'iniciava el curs amb les sessions per a docents, amb normalitat, als mesos d'octubre i novembre, amb jornades programades en Castelló de La Plana (24/10), en Benicarló (22/10), en Agost (22/10), en Benidorm (24/10), en Elx (25/10), en Pedreguer (29/10), en Pelayo (25-29-31 del 10 i el 07 de l'11), en Oliva (31/10), en Alzira (05/11) i en Massalfassar (05/10). Com és habitual, en les diferents jornades es feia el lliurament de material tant didàctic com específic de pilota valenciana per a que els docents pugueren encetar en qualsevol moment ja la unitat didàctica de pilota prèvia a la vista del tècnic i pilotari al seu propi centre. Ja en novembre, el dia 13, es celebrava la reunió anual amb els tècnics que formaran part del nou curs per tal d'actualitzar conceptes, i si és el cas, donar la roba corporativa que han de dur en cada sessió.

Ja el 14 de novembre arrancaven les sessions, pròpiament dites, pels extrems més septentrionals i meridionals de la Comunitat Valenciana, com és el cas de Benicarló i Orihuela. S'allargaven les sessions fins el 12 de març, el dia d'abans que es proclamava l'estat d'alarma a tot l'estat espanyol, i per tant, es suspenien les sessions fins a nova ordre. Per poder dur a terme les sessions que havien quedat pendents, durant el confinament es redistribuiren estes sessions durant el mesos de setembre i octubre, fet que ha propiciat que el curs 19-20 en pilota a l'escola, com deiem, acabe ara en novembre. Pel que fa a les trobades que posen fi al curs, es pugueren celebrar sis d'elles, concretament a Traiguera, Benicarló, dues d'elles a Castelló de La Plana, Fondó de les Neus i Santa Pola.

Tot i que soles es van celebrar sis de les 14 plantejades, varen poder passar per elles 3200 alumnes, en un any en el que s'haguera batut el rècord de participació. El fermell al curs es posava el passat divendres amb el lliurament de premis als millors treballs dels centres educatius. En este aspecte, guanyava el primer premi el CEIP Cervantes d'Alcàntera de Xúquer amb el seu 'merge cube'. A més d'aquest premis, es donaven tres més, el Premi Joc de Taula al 'Pilotari Ocult', confeccionat pel centre Sagrada Família de Silla. Premi Pretecnologia al 'Vidre il.luminat' treball fet pel CEIP Pare Vilallonga des de Burriana i Premi Manualitat a Pilota amb sorpresa el.laborat pel col.legi Sagrada Família de Massamagrell. Els premis han consistit en un bon lot de material específic de pilota valenciana per a cada centre. Acaba així una nova edició del programa Pilota a l'Escola que donarà pas a la próxima edició, ja llançada i que previsiblement s'encetarà al mes de gener.