Meliana, Moixent, Marítim, Faura i Borbotó aconsegueixen els ors

Aquest cap de setmana, es van disputar també les fases finals dels XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de One Wall individual femení en la localitat de Tavernes Blanques. Aquesta va ser l'última jornada de finals d'aquesta modalitat en un intens mes de novembre, on s'ha jugat tots els caps de setmana diverses fases finals de la competició individual i la competició per equips.

Les escoles de Meliana, en categoria benjamí, Moixent, en categoria aleví, IES Marítim, en categoria infantil. Faura, en categoria cadet i Borbotó, en categoria juvenil van aconseguir els títols de aquesta competició que va reunir a més de 70 jugadores de les tres províncies.

En la categoria benjamí, Elisa i Estela de Meliana, van ser primera i segona, donant la sorpresa en aquesta categoria davant jugadores més majors. Alma d'Ondara va ser tercera. També va estar entre les millors Anna de l'escola Murla-Parcent en la quarta posició.

En la categoria aleví, Aroa de Moixent va ser la guanyadora per davant de Laura del Genovés i Núria de Bicorp, que va ser tercera. La quarta va ser Ana de l'escola de Beniarbeig-El Verger. En aquesta categoria destacaren moltes jugadores de l'escola del Genovés.

En la categoria infantil, l'escola municipal de València de l'IES Maritim va situar dos jugadores en el podi, amb la campiona, Sílvia, i la tercera, Clara. La segona va ser Mar de Massalfassar, tancant el pòdium Mar de Meliana.

En la categoria cadet, primera va ser Ángela de Faura, segona Marina d'Algimia, tercera Júlia de l'escola de Xeraco i va tancar el pòdium Marta de Meliana.

En la categoria juvenil, Irene de Borbotó va ser la guanyadora per davant d'Aida de Moixent, Laura de Beniarbeig-El Verger i Aina de Meliana.

Van lliurar les medalles els vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana Jesús Fontestad, Vicent Molines, Pilar Herraiz i Elvira López.

Mar de Bicorp, primera campiona del 10ª Autonòmic



El 10ª Autonòmic de One Wall individual va tindre la seua primera jornada aquest cap de setmana en el Pavelló de Tavernes Blanques, amb la disputa de la fase final femenina A. Finalment van jugar només quatre jugadores, després de la retirada de Mónica del CPV Tavernes Blanques amb problemes físics, disputant la competición; Amparo CPV Borbotó, Joana CPV Tavernes Blanques, Mar CPV Bicorp i Victoria CPV Bicorp.



Des del primer punt la competició va ser molt intensa i amb partides anivellades. En la primera partida, Amparo va guanyar per 18 a 15 a Mar. En la segona partida, Victoria guanya per 18 a 8 a Joana. En la tercera partida Amparo va tornar a guanyar per 18 a 8 a Joana. En la quarta partida Mar va guanyar per 18 a 12 a Victoria. En la cinquena, Victoria va guanyar a Amparo per 18 a 13. Tancant la competició la partida que va enfrontar a Mar contra Joana, i que va guanyar la jugadora de Bicorp per 18 a 8. Joana va barallar amb aquestes grans jugadores, però no va aconseguir guanyar cap partida, encara que deixe patent tota classe en cadascuna de les partides. Mar, aconsegueix el seu cinquè Autonòmic de One Wall, després de conquistar l'Individual en 2015, 2016, 2017 i el de parelles en 2017. Van lliurar els trofeus els vicepresidents de la Federació , Vicent Molines, Pilar Herraiz i Elvira López.