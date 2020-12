Victòria per ofici del trio liderat per Soro

L'experiència va ser un grau ahir al trinquet Pelayo en la disputa de la segona semifinal del Trofeu Nadalenc. Soro III, Nacho i Carlos van aconseguir la passada a la final en superar a José Salvador, Álvaro Gimeno i Hilari en partida que es va resoldre pel folgat tanteig de 60-35.

El trio vencedor va rendir segons les seues possibilitats: Soro III va ser un mur darrere que tornava les pilotes amb contundència, Nacho va disparar amb perill amb les dues mans i Carlos va estar oportú en les seues aparicions de punter per a parar rematades o acabar quinzes. En l'altre costat de la corda, José Salvador va fer un recital i gràcies a ell el seu equip es va mantenir a una distància prudent durant bona part de l'envit. On va faltar contundència i principalment definició va ser davant. I és que Álvaro Gimeno i Hilari van demostrar que en les seues mans hi ha potencial i futur, però a ambdós van pecar d'inexperts davant rivals que han participat en mil batalles.

La partida es podria definir com a guerrera, amb l'equip de Soro III tenint més la iniciativa i el de José Salvador jugant a remolc, però aguantant durant la primera meitat. Després, els ara ja finalistes es van distanciar a poc a poc fins que no va quedar dubte que la victòria seria per als rojos.