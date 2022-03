En primer lloc les jugadores del CPV Monserrat Blanca i Belén es varen veure les cares en la primera final, la corresponent a la Quarta categoria. Finalment Belén va ser la que es va imposar per un resultat de 25-15 a la seua companya d'equip en una partida molt igualada i que es va decidir per xicotets detalls.

A continuació va arribar el torn de la Primera categoria, la final més esperada del matí, on Noelia del CPV Beniparrell va aconseguir revalidar el títol davant de Carol CPV Borbotó per un resultat de 25-10. Les dos jugadores varen jugar a un gran nivell, però Noelia va demostrar perquè era l'actual campiona i no va donar opcions a la seua rival.

Després va arribar el torn de la Segon categoria, on es va poder viure la final més igualada del matí. Anna del CPV Meliana va guanyar per 25-20 a Santene del CPV Tamborí. La jugadora del club de la ciutat de València va dominar la partida, però finalment la jugadora de Meliana va reviscolar per tal de remuntar la partida i imposar-se per aquest resultat final.

La quarta final de la jornada va ser la de Tercera categoria en la que Ana del CPV Alfara de Patriarca va aconseguir la victòria per un resultat de 25-5 davant de Lorena del CPV Tamborí. Les dos jugadores varen fer una gran partida, però la jugadora d'Alfara va aconseguir imposar el seu ritme per tal de guanyar aquest trofeu.

Finalment, per concloure la jornada de finals, va arribar el torn de la categoria de Veteranes. En aquesta Marisa del CPV Alzira va guanyar per 25 – 5 a Ana del CPV Beniparrell i va aconseguir la victòria en l'ùltima partida del dia.

Varen lliurar els premis del Campionat Autonòmic Individual de raspall femení – Trofeu Generalitat Valenciana Dimas Vázquez, alcalde de Sueca; Celia Beltrán, regidora d'esports de Sueca; Adrián, trinqueter de Sueca; Vicen Julià, regidora d'esports de Beniparrell; José Orts, president del CPV Meliana.

Primera Categoria:

Noelia CPV Beniparrell – 25

Carolina CPV Meliana – 10

Segona Categoria:

Anna CPV Meliana – 25

Santène CPV Tamborí Valencia – 20

Tercera Categoria:

Ana CPV Alfara Patriarca – 25

Lorena CPV Tamborí Valencia – 5

Quarta Categoria

Blanca CPV Montserrat – 25

Belen CPV Montserrat – 15

Categoria Veteranes

Marisa CPV Alzira – 25

Ana CPV Beniparrell - 5