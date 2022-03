Ser el número u és un distintiu que diferència a un pilotari sobre la resta. No és un fet baladí i Tonet IV va tornar a demostrar perquè ho és en la modalitat de raspall. L’equip representatiu del Genovés (Montaner, Tonet IV i Ibiza) va adjudicar-se (30-10) l’anada de la segona semifinal de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València davant la formació d’Oliva, la qual va actuar amb Marrahí en el lloc de Ian, indisposat abans del duel, i amb Brisca i Marc per davant.

La partida va estar igualada fins a l’equador d’esta. Ambdues formacions van intercanviar-se colps a més no poder fins que Tonet IV va ficar terra pel mig en trencar-li el dau als olivers (20-10). A partir d’ací, els genovesins no van deixar que els contrincants reaccionaren, encara que no es pot dir que estos abaixaren els braços.

Ara cal esperar a la tornada que es jugarà el pròxim dissabte al trinquet d’Oliva, ja que per a classificar-se és necessari guanyar les dues partides de semifinals. Si guanyen els genovesins, seran finalistes. Si vencen els locals, hi haurà una pròrroga al millor de tres jocs.

LA PISSARRA

Dilluns 21 de març | 18:30

Trinquet de La Pobla de Vallbona

- Salva Palau i Salva

- Julio Palau i Pere

Dilluns 21 de març | 16:00

Frontó de Castelló de la Plana

- Pablo de Borriol i Vicent de Moncofa

- Diego d’Onda i Ximo d’Almenara

Dilluns 21 de març | 18:00

Trinquet de Castelló de la Plana

- Soro III, Jesús, Hilari iCastell

- Genovés II, Nacho i Carlos

Dimecres 23 de març | 18:30

Trinquet de Guadassuar

- José Salvador i Álvaro Gimeno

- Francés i Conillet