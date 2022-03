Pegar primer és important. Un avantatge sempre és una virtut i Vicent, Raúl i Murcianet van aconseguir pegar un pas endavant de cara la final de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València. Un pas que encara no és definitiu, però que vist el rendiment dels vencedors, no pot fer més que somiar a lluitar pel títol. I és que el trio representatiu de Xeraco va superar al de Barxeta (Moltó, Canari i José) en una partida sabatera (30-0) corresponent a l’anada de les semifinals.

El lluminós va reflectir una superioritat que va ser línia per línia millor per als xeraquers. Raúl va acaparar el protagonisme del joc, en parar els envits barxetans i atacar quan veia oportunitat. A d’això se suma la seguretat que aporta Vicent des de darrere, amb les característiques canonades del rest. Una fórmula a la qual s’uneix la velocitat i fam de Murcianet al capdavant i que deixa als de la Safor amb un bon sabor de cara a la tornada. Cal recordar que per a classificar-se, Xeraco haurà de guanyar el segon duel de ‘semis’. En el cas de victòria de Barxeta, hi hauria una pròrroga al millor de tres jocs.

Escala i corda

El trinquet de Pelayo va viure la recuperació del Trofeu de Falles 2022. Una cita que torna en la setmana festiva per antonomàsia dels valencians i que es van adjudicar José Salvador, Álvaro Gimeno i Carlos amb un resultat de 60-45 sobre Giner, Félix i Guillermo.