El trinquet municipal de Muro d'Alcoi ha estat la primera de les diferents seus de competició que programa el projecte Pilota a l'escola en el nivell de secundària.

En concret, va acollir les jornades dels dies 7 i 8 d'abril, en les que participaren centres de la comarca, en concret, 3 d'Alcoi i un de Benilloba. Els instituts participants van ser el IES Andreu Sempere, Salesians San Vicent Ferrer, IES Pare Victòria i el IES Pare Arques. En aquest cas, 115 alumnes gaudiren de primera mà de la pilota valenciana, en concret, de la modalitat de raspall.

La següent jornada, prevista per al 27 d'abril, es desenvoluparà al trinquet municipal de Benigànim, on participaran els centers IES Vermellar de l'Olleria i el IES Les Foies del poble amfitrió.

A més, en aquest cas, s'aprofitarà per a signar el conveni entre MasyMas Supermercats i la Federació de Pilota Valenciana, ja que, l'empresa valenciana del sector alimentari col.labora amb el projecte amb l'aportació de fruïta per als xiquets participants, promovent així una alimentació saludable.

Les jornades de competició de secundaria en Pilota a l'Escola engloben un total de 12 seus. Està previst que disputen les partides un total de 1.170 xiquets, en concret, 702 xics i 468 xiques, que es distribuiran en 234 equips.

La competició la jugaran tots els cursos de secundària, és a dir, des de primer a quart de l’ESO. En cada jornada els alumnes estaran acompanyats per un tècnic de la Federació de Pilota Valenciana que assessorarà en cada cas als participants. A més, la competició comptarà amb una fase final on es reuniran els equips guanyadors d’aquesta fase, denominada “fase intercomarcal”. Prèviament tots els equips han competit de manera interna on s’ha fet una primera selecció que ha donat accés a esta segona fase que comença de manera imminent.

Programa de jornades i seus:

- Muro d’Alcoi : 07/04/2022 i 08/04/2022

- Vila-real: 28/04/2022 i 29/04/2022

- Massalfassar: 26-27-28/04/2022

- Castelló (Ribera Alta): 03-04/05/2022

- Benigànim: 27/04/2022

- Manises: 11-12/05/2022

- Castelló de la Plana: 10/05/2022

- Benidorm: 29/04/2022

- Dénia: 03/05/2022

- Xeraco: 05/05/2022

- Petrer: 10-11-12/05/2022

- Crevillent: 12/05/2022