Hui dia 6 d’octubre arranquen les semifinals del XIII Campionat Individual CaixaBank de raspall d’Elit Femenina – Trofeu President de la Generalitat Valenciana al trinquet de Bellreguard. Enguany es repetiran les mateixes semifinals disputades l’any passat, on dos jugadores consolidades com són Victoria i Mar es veuran les cares amb Irene i Aida, les dos joves amb més projecció de la seua generació.

De fet, es tracta de les quatre caps de sèrie que accediren directament als quarts de final que es jugaren la setmana passada. A priori, tant Victoria, quatre vegades campiona, com Irene, Mar i Aida eren les favorites per a classificar-se a les semifinals.

A les 18:00 es disputarà el duel entre Victoria i Irene. A continuació, s’enfrontaran Mar i Aida, les quals també repeteixen canxa, ja que l’any passat van jugar al trinquet de Bellreguard la mateixa semifinal. Victoria i Irene, per la seua banda, van jugar al 2021 al trinquet del Genovés.

En la partida de quarts disputada a Alcàsser, Victoria va guanyar a Amparo amb un resultat net, 25 per 5. A la següent partida entre Irene i Myriam, la jove jugadora de Massamagrell va repetir el resultat. Irene assegura que la semifinal contra Victoria serà de nou una partida molt complicada, com l’any anterior, però aquesta vegada es nota molt més segura i amb més confiança. Per la seua banda, Victoria assenyala que aquest any no serà com al 2021, quan es va imposar per 25-5 i no va donar cap opció a la seua rival: “Irene ha millorat molt. Destaque el seu bot i braç perquè pot recórrer el trinquet sencer sense complicació".

Les altres partides de quarts al trinquet del Politècnic van tindre uns resultats pareguts. En la primera partida, Aida va guanyar contra Fanni per 25 a 5. La segona partida entre Mar i Ana es va quedar amb un marcador de 25-10, on la de Beniparrell tan sols va fer un joc contra Mar. Tot i aquest resultat la jugadora de Bicorp va destacar que es tractava d’una partida molt dura, “Estic molt contenta perquè aquest any me n'he anat fora i no he preparat l'Individual com altres anys, tot i que això potser m'ha fet fer front a la partida des d'altra perspectiva, i això m'ha ajudat, perquè venia pensant en donar-ho tot".

Mar també va destacar de la seua pròxima rival, Aida, que és una jugadora que sap amagar molt bé la pilota, l'envia molt llarga d'una banda a l'altra de la canxa. Per la seua banda, Aida assegura que Mar va a ser una contrincant molt difícil: "Té una raspada molt forta i sobretot controla molt els nervis, sol estar sempre jugant semifinals i finals, està acostumada". El precedent de 2021 va establir un 25-10 per a la jugadora de Bicorp sobre la de Moixent.

Una vegada decidides les finalistes després d’aquesta jornada al trinquet de Bellreguard, el dissabte dia 15 d’octubre es disputarà la final d’aquest XIII Individual CaixaBank al trinquet de Càrcer. La partida s’emetrà per la televisió autonòmica d’À Punt.