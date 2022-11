El Trofeu Mestres de raspall va concloure a la Llosa de Ranes després de reunir en dos intenses jornades als pilotaris que han tingut una trajectòria més destacada durant l’any en les competicions professionals més rellevants. I per damunt de tots han quedat Montaner, Tonet IV i Bossio, que van superar en la final Salelles II, Raúl i Murcianet pel tanteig de 30-20.

Salelles II, Raúl i Murcianet van perdre el primer joc, però van disposar de val-net per a sumar. A continuació, al dau, van igualar a 5 amb autoritat amb dos tretes del rest d’Oliva i dos quinzes més treballats, però també tenint la iniciativa.

Els marxadors havien atorgat el favoritisme als rojos, però semblava que la final havia començat sent més blava. I encara ho va ser més amb els dos jocs consecutius que van deixar l’electrònic en 5-15. El primer, al rest, va ser una simfonia de bon fer de Salelles II, Raúl i Murcianet. Dels tres per igual parant el traure de Montaner i les rematades de Tonet IV i en menor mesura de Bossio, per a després passar a l’atac amb decisió i contundència. A continuació van sumar al dau, patint i en el segon val, però ja tenien la final encarrilada.

Remuntada

Els dos trios van continuar bregant i alternant-se en la consecució del joc del dau fins al 15-20, quan va aparéixer Tonet IV per a fer unes restades impressionants amb l’esquerra i unes rematades millors. Montaner també va fer una raspada des del 9 i mig, que va propiciar la igualada a 20.

El número u estava disparat i perfectament acompanyat. Tant, que Bossio li va llevar protagonisme amb la consecució d’uns quants quinzes mentre que Montaner estava per a aportar tranquil·litat i sumar amb el traure o raspant. Els rojos s’estaven apoderant dels blaus, que continuaven carregant, però sense tanta claredat d’idees. Així les coses, els dos jocs següents van ser, merescuts, per al trio de Tonet.